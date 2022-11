Агентство Associated Press уволило журналиста за фейк о вине РФ в падении ракет в Польше

Журналист агентства Associated Press был уволен после его публикации о том, что «российские ракеты пересекли территорию Польши». Об этом сообщило The Daily Beast. «В понедельник агентство AP уволило Джеймса ЛаПорту, репортера-расследователя, ответственного за эту историю [о том, что «российские ракеты пересекли территорию Польши]», — пишет издание. В нем уточнили, что свою статью он писал, ссылаясь на «высокопоставленного представителя американской разведки», несмотря на недостоверность источника. В самом агентстве эту информацию прокомментировали тем, что «строгие редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии агентства». Сам ЛаПорту же от комментариев отказался. Две ракеты упали на территории Польши, приграничной с Украиной, 15 ноября. В СМИ тогда активно начала распространяться информация о том, что ракеты были российскими. На этом настаивал и президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о непричастности Украины к падению ракет, передает RT. Результаты расследования инцидента, однако, доказали, что ракеты, упавшие в Польше не были выпущены Россией. А президент Польши Анджей Дуда позднее назвал случившееся несчастным случаем.

