21 ноября 2022

Агентство Associated Press уволило журналиста за фейк о вине РФ в падении ракет в Польше

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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, бронежилет, press, военкорр, военный журналист
Журналист писал о «российских ракетах в Польше», ссылаясь на недостоверный источник Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Журналист агентства Associated Press был уволен после его публикации о том, что «российские ракеты пересекли территорию Польши». Об этом сообщило The Daily Beast.

«В понедельник агентство AP уволило Джеймса ЛаПорту, репортера-расследователя, ответственного за эту историю [о том, что «российские ракеты пересекли территорию Польши]», — пишет издание. В нем уточнили, что свою статью он писал, ссылаясь на «высокопоставленного представителя американской разведки», несмотря на недостоверность источника.

В самом агентстве эту информацию прокомментировали тем, что «строгие редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии агентства». Сам ЛаПорту же от комментариев отказался.

Две ракеты упали на территории Польши, приграничной с Украиной, 15 ноября. В СМИ тогда активно начала распространяться информация о том, что ракеты были российскими. На этом настаивал и президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о непричастности Украины к падению ракет, передает RT. Результаты расследования инцидента, однако, доказали, что ракеты, упавшие в Польше не были выпущены Россией. А президент Польши Анджей Дуда позднее назвал случившееся несчастным случаем.

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Журналист агентства Associated Press был уволен после его публикации о том, что «российские ракеты пересекли территорию Польши». Об этом сообщило The Daily Beast. «В понедельник агентство AP уволило Джеймса ЛаПорту, репортера-расследователя, ответственного за эту историю [о том, что «российские ракеты пересекли территорию Польши]», — пишет издание. В нем уточнили, что свою статью он писал, ссылаясь на «высокопоставленного представителя американской разведки», несмотря на недостоверность источника. В самом агентстве эту информацию прокомментировали тем, что «строгие редакционные стандарты и практика Associated Press имеют решающее значение для миссии агентства». Сам ЛаПорту же от комментариев отказался. Две ракеты упали на территории Польши, приграничной с Украиной, 15 ноября. В СМИ тогда активно начала распространяться информация о том, что ракеты были российскими. На этом настаивал и президент Украины Владимир Зеленский, заявляя о непричастности Украины к падению ракет, передает RT. Результаты расследования инцидента, однако, доказали, что ракеты, упавшие в Польше не были выпущены Россией. А президент Польши Анджей Дуда позднее назвал случившееся несчастным случаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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