Житель Шадринска тратил деньги с чужой банковской карты

Мужчина оплатил чужой картой покупки и алкоголь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Шадринска Курганской области нашел на улице кошелек, утерянный подростком. В нем лежала банковская карта, которой обвиняемый решил оплатить свои покупки в магазинах, сообщается на сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«В начале октября мужчина нашел кошелек, который потерял подросток. Банковской картой, которая лежала в кошельке, мужчина неоднократно оплачивал свои покупки в магазинах. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы карта была изъята», — сообщают в ведомстве.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана нашел банковскую карту около одной из остановок города и решил оплатить ей свои покупки. Он смог избежать наказания в виде штрафа в 100 тысяч рублей в связи с примирением сторон.