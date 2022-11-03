03 ноября 2022

Житель Шадринска тратил деньги с чужой банковской карты

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина оплатил чужой картой покупки и алкоголь Фото:

Житель Шадринска Курганской области нашел на улице кошелек, утерянный подростком. В нем лежала банковская карта, которой обвиняемый решил оплатить свои покупки в магазинах, сообщается на сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«В начале октября мужчина нашел кошелек, который потерял подросток. Банковской картой, которая лежала в кошельке, мужчина неоднократно оплачивал свои покупки в магазинах. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы карта была изъята», — сообщают в ведомстве.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана нашел банковскую карту около одной из остановок города и решил оплатить ей свои покупки. Он смог избежать наказания в виде штрафа в 100 тысяч рублей в связи с примирением сторон.

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Житель Шадринска Курганской области нашел на улице кошелек, утерянный подростком. В нем лежала банковская карта, которой обвиняемый решил оплатить свои покупки в магазинах, сообщается на сайте следственного управления СКР по Курганской области. «В начале октября мужчина нашел кошелек, который потерял подросток. Банковской картой, которая лежала в кошельке, мужчина неоднократно оплачивал свои покупки в магазинах. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы карта была изъята», — сообщают в ведомстве. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Ранее URA.RU писало, что житель Кургана нашел банковскую карту около одной из остановок города и решил оплатить ей свои покупки. Он смог избежать наказания в виде штрафа в 100 тысяч рублей в связи с примирением сторон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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