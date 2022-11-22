Курганские врачи исполнили поручение депутата ГД Ильтякова

Каждая четвертая жительница Курганской области отказывается от аборта

23 ноября 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

В Курганской области сократилось число абортов (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женщины в Курганской области все чаще отказываются делать аборт. Об этом заявила глава перинатального центра Татьяна Осина. Ранее депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков возложил на курганских врачей ответственность за повышение рождаемости в регионе. «В медицинском учреждении с каждой женщиной, решившей прервать беременность, проводится индивидуальная работа психолога, в результате каждая четвертая отказывается от аборта и встает на учет по беременности», — рассказала Осина. Эту тему обсудили на совете по развитию здравоохранения. По данным Минздрава РФ, раньше на три аборта приходились одни роды. Ситуацию удалось кардинально изменить в текущем году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что перед медицинским сообществом региона сейчас стоит непростая задача. «Воспитывать в мальчиках и девочках готовность к будущему родительству, объясняя ролевые модели отца и матери — один из приоритетов», — подчеркнул он. О том, что Александр Ильтяков предложил врачам повысить рождаемость в Курганской области за счет уменьшения количества абортов в регионе, URA.RU писало ранее. По его мнению, именно медицинские работники должны уговаривать женщин сохранить беременность. Согласно последним данным Свердловскстата, на территории Курганской области смертность в два раза превышает рождаемость.

Женщины в Курганской области все чаще отказываются делать аборт. Об этом заявила глава перинатального центра Татьяна Осина. Ранее депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков возложил на курганских врачей ответственность за повышение рождаемости в регионе. «В медицинском учреждении с каждой женщиной, решившей прервать беременность, проводится индивидуальная работа психолога, в результате каждая четвертая отказывается от аборта и встает на учет по беременности», — рассказала Осина. Эту тему обсудили на совете по развитию здравоохранения. По данным Минздрава РФ, раньше на три аборта приходились одни роды. Ситуацию удалось кардинально изменить в текущем году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что перед медицинским сообществом региона сейчас стоит непростая задача. «Воспитывать в мальчиках и девочках готовность к будущему родительству, объясняя ролевые модели отца и матери — один из приоритетов», — подчеркнул он. О том, что Александр Ильтяков предложил врачам повысить рождаемость в Курганской области за счет уменьшения количества абортов в регионе, URA.RU писало ранее. По его мнению, именно медицинские работники должны уговаривать женщин сохранить беременность. Согласно последним данным Свердловскстата, на территории Курганской области смертность в два раза превышает рождаемость.