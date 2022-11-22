22 ноября 2022

Курганские врачи исполнили поручение депутата ГД Ильтякова

Каждая четвертая жительница Курганской области отказывается от аборта
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Аборт Архив Челябинск, аборт
В Курганской области сократилось число абортов (архивное фото) Фото:

Женщины в Курганской области все чаще отказываются делать аборт. Об этом заявила глава перинатального центра Татьяна Осина. Ранее депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков возложил на курганских врачей ответственность за повышение рождаемости в регионе.

«В медицинском учреждении с каждой женщиной, решившей прервать беременность, проводится индивидуальная работа психолога, в результате каждая четвертая отказывается от аборта и встает на учет по беременности», — рассказала Осина. Эту тему обсудили на совете по развитию здравоохранения.

По данным Минздрава РФ, раньше на три аборта приходились одни роды. Ситуацию удалось кардинально изменить в текущем году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что перед медицинским сообществом региона сейчас стоит непростая задача. «Воспитывать в мальчиках и девочках готовность к будущему родительству, объясняя ролевые модели отца и матери — один из приоритетов», — подчеркнул он.

О том, что Александр Ильтяков предложил врачам повысить рождаемость в Курганской области за счет уменьшения количества абортов в регионе, URA.RU писало ранее. По его мнению, именно медицинские работники должны уговаривать женщин сохранить беременность. Согласно последним данным Свердловскстата, на территории Курганской области смертность в два раза превышает рождаемость.

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Женщины в Курганской области все чаще отказываются делать аборт. Об этом заявила глава перинатального центра Татьяна Осина. Ранее депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков возложил на курганских врачей ответственность за повышение рождаемости в регионе. «В медицинском учреждении с каждой женщиной, решившей прервать беременность, проводится индивидуальная работа психолога, в результате каждая четвертая отказывается от аборта и встает на учет по беременности», — рассказала Осина. Эту тему обсудили на совете по развитию здравоохранения. По данным Минздрава РФ, раньше на три аборта приходились одни роды. Ситуацию удалось кардинально изменить в текущем году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что перед медицинским сообществом региона сейчас стоит непростая задача. «Воспитывать в мальчиках и девочках готовность к будущему родительству, объясняя ролевые модели отца и матери — один из приоритетов», — подчеркнул он. О том, что Александр Ильтяков предложил врачам повысить рождаемость в Курганской области за счет уменьшения количества абортов в регионе, URA.RU писало ранее. По его мнению, именно медицинские работники должны уговаривать женщин сохранить беременность. Согласно последним данным Свердловскстата, на территории Курганской области смертность в два раза превышает рождаемость.
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