Курганские врачи исполнили поручение депутата ГД Ильтякова

Женщины в Курганской области все чаще отказываются делать аборт. Об этом заявила глава перинатального центра Татьяна Осина. Ранее депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков возложил на курганских врачей ответственность за повышение рождаемости в регионе.
«В медицинском учреждении с каждой женщиной, решившей прервать беременность, проводится индивидуальная работа психолога, в результате каждая четвертая отказывается от аборта и встает на учет по беременности», — рассказала Осина. Эту тему обсудили на совете по развитию здравоохранения.
По данным Минздрава РФ, раньше на три аборта приходились одни роды. Ситуацию удалось кардинально изменить в текущем году. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что перед медицинским сообществом региона сейчас стоит непростая задача. «Воспитывать в мальчиках и девочках готовность к будущему родительству, объясняя ролевые модели отца и матери — один из приоритетов», — подчеркнул он.
О том, что Александр Ильтяков предложил врачам повысить рождаемость в Курганской области за счет уменьшения количества абортов в регионе, URA.RU писало ранее. По его мнению, именно медицинские работники должны уговаривать женщин сохранить беременность. Согласно последним данным Свердловскстата, на территории Курганской области смертность в два раза превышает рождаемость.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45