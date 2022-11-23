Польша отказалась от выделенных Германией ЗРК в пользу Украины

24 ноября 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

Польша считает, что ЗРК принесут больше пользы стране, находясь на Украине Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский решил, что эффективнее разместить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, выделенные Варшаве Германией, на территории Украины. Об этом рассказывает «Польское агентство печати». «Это интересное предложение. Но я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины», — прокомментировал Качиньский предложение Германии. Он также высказал мнение, что данная мера может защитить Польшу и предотвратить события, аналогичные взрывам в Пшеводуве. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем, а Польша начала готовиться к военным действиям. Впоследствии Германия, обеспокоенная «брешами» в европейской системе противовоздушной обороны, пообещала Варшаве многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский решил, что эффективнее разместить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, выделенные Варшаве Германией, на территории Украины. Об этом рассказывает «Польское агентство печати». «Это интересное предложение. Но я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины», — прокомментировал Качиньский предложение Германии. Он также высказал мнение, что данная мера может защитить Польшу и предотвратить события, аналогичные взрывам в Пшеводуве. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем, а Польша начала готовиться к военным действиям. Впоследствии Германия, обеспокоенная «брешами» в европейской системе противовоздушной обороны, пообещала Варшаве многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.