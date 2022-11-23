23 ноября 2022

Польша отказалась от выделенных Германией ЗРК в пользу Украины

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, зрк, зенитно-ракетный комплекс
Польша считает, что ЗРК принесут больше пользы стране, находясь на Украине Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский решил, что эффективнее разместить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, выделенные Варшаве Германией, на территории Украины. Об этом рассказывает «Польское агентство печати».

«Это интересное предложение. Но я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины», — прокомментировал Качиньский предложение Германии. Он также высказал мнение, что данная мера может защитить Польшу и предотвратить события, аналогичные взрывам в Пшеводуве.

Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем, а Польша начала готовиться к военным действиям. Впоследствии Германия, обеспокоенная «брешами» в европейской системе противовоздушной обороны, пообещала Варшаве многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Представитель правящей партии Польши Ярослав Качиньский решил, что эффективнее разместить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, выделенные Варшаве Германией, на территории Украины. Об этом рассказывает «Польское агентство печати». «Это интересное предложение. Но я считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины», — прокомментировал Качиньский предложение Германии. Он также высказал мнение, что данная мера может защитить Польшу и предотвратить события, аналогичные взрывам в Пшеводуве. Ранее сообщалось, что две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем, а Польша начала готовиться к военным действиям. Впоследствии Германия, обеспокоенная «брешами» в европейской системе противовоздушной обороны, пообещала Варшаве многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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