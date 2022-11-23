23 ноября 2022

Замгенсека ООН назвала безрассудными обстрелы Запорожской АЭС

Замгенсека ООН: обстрелы Запорожской АЭС безрассудны и предосудительны
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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
В ООН призвали немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются безрассудным и предосудительным поступком. Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

«Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен», — сказала Ди Карло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС. Замгенсека также призвала немедленно прекратить военные действия вокруг атомной электростанции.

Киев регулярно наносит удары по Запорожской АЭС. Во вторник боевики ВСУ выпустили по промышленной зоне электростанции восемь крупнокалиберных ракетных снарядов. В этот же день эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили значительные повреждения объекта. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с гендиректором «Росатома» вопрос ядерной безопасности ЗАЭС.

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Обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) являются безрассудным и предосудительным поступком. Об этом заявила заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. «Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен», — сказала Ди Карло, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС. Замгенсека также призвала немедленно прекратить военные действия вокруг атомной электростанции. Киев регулярно наносит удары по Запорожской АЭС. Во вторник боевики ВСУ выпустили по промышленной зоне электростанции восемь крупнокалиберных ракетных снарядов. В этот же день эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили значительные повреждения объекта. В среду глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил с гендиректором «Росатома» вопрос ядерной безопасности ЗАЭС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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