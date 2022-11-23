Воду отключат 25, 28 и 29 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за установки пожарных гидрантов с 25 по 29 ноября в разные дни отключат холодную воду в десятках многоквартирных домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«Подрядная организация администрации города в рамках муниципального контракта установит в центре города и микрорайоне Рябково пять новых пожарных гидрантов. В связи с проведением данных работ необходимо ограничить холодное водоснабжение в ряде жилых домов и административных зданий. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — рассказали в пресс-службе.

25 ноября с 8:00 до 12:00 воду отключат в зданиях, расположенных по адресам:

ул. Анфиногенова, 102, 104, 106;

ул. Чернореченская, 105;

ул. Школьная, 29, 31, 48 (детский сад №109), 60, 62, 64, 66;

котельная №25.

с 13:00 до 17:00 по адресам:

ул. Карбышева,42, 44а, 44б, 44б/1;

ул. Черняховского,4, 4а, 6, 8, 8а, 8б, 10, 10а (детский сад №74), 12, 14, 16.

28 ноября с 08:00 до 12:00 воды не будет на ул. Коли Мяготина,56а (Дом бытовых услуг).

с 13:00 до 17:00 воду отключат по адресам:

ул. Гоголя, 11, 25;

ул. К. Мяготина,78, 90, 90а, 92, 101, 103;

ул. Красина, 51, 53, 55, 57 (Прокуратура Курганской области), 61, 65, 66, 68;

ул. Кирова, 83, 85;

ул. Пушкина, 72, 72а (теплопункт), 91;

ул. Товарная, 5, 11.

29 ноября с 08:00 до 12:00 без холодной воды останутся здания, расположенные по адресам:

ул. Зорге, 41

ул. Линейная,52

ул. Радионова, 5б (Автомойка), 7, 15, 17, 19 ст. 1, 32, 42, 44, 44б, 46, 48, 50, 52 (детский сад №37), 54, 56, 58, 60, 62, 62/1, 64;

В Кургане из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации происходят частые коммунальные аварии. В ближайшие три года «Водный Союз» потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей направили в этом году.