Тюменцы станут больше платить за ЖКХ

24 ноября 2022 в 10:00 Размер текста - 17 +

Плату за ЖКУ поднимут с 1 декабря Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Рост тарифов на коммунальные услуги для жителей Тюменской области с 1 декабря составит 9%. Об этом говорится в постановлении правительства региона, размещенном на сайте для официального опубликования нормативно-правовых актов. «Максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 1 по 31 декабря 2022 года — 9%», — говорится в постановлении властей. В 2022 году индексация тарифов уже происходила, это традиционно случилось 1 июля. Однако в сентябре правительство страны объявило, что в текущем году россиян ждет две индексации, вторая из которых случится как раз 1 декабря, и не более чем на 9%. После этого повышать тарифы не будут вплоть до 1 июля 2024 года. «Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — сообщало Минэкономразвития РФ на своем сайте.

Рост тарифов на коммунальные услуги для жителей Тюменской области с 1 декабря составит 9%. Об этом говорится в постановлении правительства региона, размещенном на сайте для официального опубликования нормативно-правовых актов. «Максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. С 1 по 31 декабря 2022 года — 9%», — говорится в постановлении властей. В 2022 году индексация тарифов уже происходила, это традиционно случилось 1 июля. Однако в сентябре правительство страны объявило, что в текущем году россиян ждет две индексации, вторая из которых случится как раз 1 декабря, и не более чем на 9%. После этого повышать тарифы не будут вплоть до 1 июля 2024 года. «Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — сообщало Минэкономразвития РФ на своем сайте.