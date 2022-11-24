Курганский боец описал главную опасность окопов на фронте

25 ноября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Курганец рассказал о минусах и плюсах окопов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский доброволец, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, назвал главную опасность окопов на фронте. Информацией об этом военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «Главная опасность окопов таится при обстрелах кассетными, зажигательными или фосфорными бомбами. Потому что они разрываются в воздухе и накрывают сверху большую площадь территории. После взрыва осколки летят вниз и в таком случае окоп уже не поможет», — рассказал боец. При этом военнослужащий отметил, что если обстрел идет обычными снарядами, то в этом случае окоп является вполне хорошим укрытием, поскольку в него тяжело попасть такими боеприпасами. Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист из Донбасса посоветовал не делать окопы рядом с деревьями, а разведчик рассказал, как их правильно делать. Также сообщалось, что боец из зоны СВО не советует уничтожать вражеские дроны, а казак из батальона «Дон» рассказал, как укрываться от беспилотников. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.

Курганский доброволец, участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, назвал главную опасность окопов на фронте. Информацией об этом военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «Главная опасность окопов таится при обстрелах кассетными, зажигательными или фосфорными бомбами. Потому что они разрываются в воздухе и накрывают сверху большую площадь территории. После взрыва осколки летят вниз и в таком случае окоп уже не поможет», — рассказал боец. При этом военнослужащий отметил, что если обстрел идет обычными снарядами, то в этом случае окоп является вполне хорошим укрытием, поскольку в него тяжело попасть такими боеприпасами. Ранее URA.RU писало, что курганский артиллерист из Донбасса посоветовал не делать окопы рядом с деревьями, а разведчик рассказал, как их правильно делать. Также сообщалось, что боец из зоны СВО не советует уничтожать вражеские дроны, а казак из батальона «Дон» рассказал, как укрываться от беспилотников. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, главной задачей является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.