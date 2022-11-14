Боец из Херсона дал советы мобилизованным курганцам, как укрываться от беспилотников

Мобилизованным бойцам из Кургана посоветовали маскироваться от дронов

15 ноября 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Боец из Херсона дал совет мобилизованным курганцам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий с позывным «Кузьмич» из батальона «Дон», участвующий в зоне боевых действий в Херсоне, посоветовал мобилизованным курганцам лучше маскироваться и стараться не находиться на открытой местности, чтобы не попадаться на дроны. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Стараться не показываться на открытой местности. Нужно находиться практически постоянно в укрытиях. Делать окопы, использовать средства маскировки. Потому что вражеские дроны летают постоянно, нельзя им попадаться. Они могут скидывать гранаты или передавать данные позиций. Поэтому лишний раз на открытом пространстве лучше не светиться, чтобы не подвергать себя и своих сослуживцев опасности», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что доброволец из Херсона рассказал о захвате украинских дронов и дал советы по выживанию в бою. Курганский разведчик посоветовал мобилизованным не уничтожать вражеские беспилотники, чтобы не сдать позиции националистам ВСУ. Также сообщалось, что жители Кургана начали сбор денег на оружие против дронов для бойцов из зоны СВО, а курганские власти отправили мобилизованным электромагнитное ружье для борьбы с БПЛА.

Военнослужащий с позывным «Кузьмич» из батальона «Дон», участвующий в зоне боевых действий в Херсоне, посоветовал мобилизованным курганцам лучше маскироваться и стараться не находиться на открытой местности, чтобы не попадаться на дроны. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU. «Стараться не показываться на открытой местности. Нужно находиться практически постоянно в укрытиях. Делать окопы, использовать средства маскировки. Потому что вражеские дроны летают постоянно, нельзя им попадаться. Они могут скидывать гранаты или передавать данные позиций. Поэтому лишний раз на открытом пространстве лучше не светиться, чтобы не подвергать себя и своих сослуживцев опасности», — сказал боец. Ранее URA.RU писало, что доброволец из Херсона рассказал о захвате украинских дронов и дал советы по выживанию в бою. Курганский разведчик посоветовал мобилизованным не уничтожать вражеские беспилотники, чтобы не сдать позиции националистам ВСУ. Также сообщалось, что жители Кургана начали сбор денег на оружие против дронов для бойцов из зоны СВО, а курганские власти отправили мобилизованным электромагнитное ружье для борьбы с БПЛА.