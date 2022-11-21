21 ноября 2022

Курганский боец предупреждает, что делать окопы в лесу опасно

© Служба новостей «URA.RU»
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Окопы подразделения
Курганец из зоны СВО рассказал, чем опасны окопы возле деревьев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Неон», участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, рассказал, почему опасно делать окопы в лесу. Своим личным опытом военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU.

«В лесу окоп делать очень опасно. У меня был случай, когда снаряд попал в дерево на высоте 5-6 метров от земли и разорвался. Осколки разлетелись вокруг и начали падать вниз. Мне повезло, что окоп был не прямо рядом с деревом, иначе мне бы была хана наверно. К тому же, в окопе я находился еще на самом дне, это тоже конечно тоже спасло меня», — рассказал боец.

Ранее URA.RU писало, что боец из зоны СВО рекомендовал мобилизованным курганцам не делать большие окопы и не уничтожать украинские дроны. Также сообщалось, что военнослужащие с фронта советуют запасаться жгутами, изучать медицину и брать в бой леденцы, конфеты и тепловизоры. Казак из батальона «Дон» рассказал, как укрываться от беспилотников и что делать для выживания на передовой.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация страны.

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Курганский боец с позывным «Неон», участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, рассказал, почему опасно делать окопы в лесу. Своим личным опытом военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «В лесу окоп делать очень опасно. У меня был случай, когда снаряд попал в дерево на высоте 5-6 метров от земли и разорвался. Осколки разлетелись вокруг и начали падать вниз. Мне повезло, что окоп был не прямо рядом с деревом, иначе мне бы была хана наверно. К тому же, в окопе я находился еще на самом дне, это тоже конечно тоже спасло меня», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что боец из зоны СВО рекомендовал мобилизованным курганцам не делать большие окопы и не уничтожать украинские дроны. Также сообщалось, что военнослужащие с фронта советуют запасаться жгутами, изучать медицину и брать в бой леденцы, конфеты и тепловизоры. Казак из батальона «Дон» рассказал, как укрываться от беспилотников и что делать для выживания на передовой. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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