Курганский боец предупреждает, что делать окопы в лесу опасно

22 ноября 2022 в 18:31 Размер текста - 17 +

Курганский боец с позывным «Неон», участвующий в зоне боевых действий в Донбассе, рассказал, почему опасно делать окопы в лесу. Своим личным опытом военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU. «В лесу окоп делать очень опасно. У меня был случай, когда снаряд попал в дерево на высоте 5-6 метров от земли и разорвался. Осколки разлетелись вокруг и начали падать вниз. Мне повезло, что окоп был не прямо рядом с деревом, иначе мне бы была хана наверно. К тому же, в окопе я находился еще на самом дне, это тоже конечно тоже спасло меня», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что боец из зоны СВО рекомендовал мобилизованным курганцам не делать большие окопы и не уничтожать украинские дроны. Также сообщалось, что военнослужащие с фронта советуют запасаться жгутами, изучать медицину и брать в бой леденцы, конфеты и тепловизоры. Казак из батальона «Дон» рассказал, как укрываться от беспилотников и что делать для выживания на передовой. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее конечной целью является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация страны.