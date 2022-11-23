На пост главы свердловской «Областной газеты» претендует друг замгубернатора

На должность гендиректора «Областной газеты» рассматривают Сергея Бутырина

Сергей Бутырин давно известен свердловской медиатусовке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На должность гендиректора «Областной газеты», учредителем которой является свердловское правительство, рассматривают главу холдинга «РимМедиа» и телеканала «Рим-ТВ» (Каменск-Уральский) Сергея Бутырина — товарища первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с обсуждениями вокруг издания.

Пост гендиректора «ОГ» стал вакантным 21 ноября. В тот день прежний руководитель Антон Стуликов ушел в отставку по собственному желанию, проработав в должности чуть меньше года. Руководство регионального департамента информполитики собирало срочное совещание, чтобы решить, кто может заменить Стуликова. Сходу выбрать преемника не удалось, поэтому в «Облгазете» назначили временного начальника — финансового директора Анастасию Межевых. Поиск кандидата продолжился.

Как стало известно URA.RU, в списке претендентов оказался 57-летний медиаменеджер Бутырин. «Его рассматривают [на пост гендиректора], но конкретных решений еще нет», — поделился инсайдер агентства, напомнив, что Бутырин несколько лет поддерживает дружеские отношения со Шмыковым — еще с тех пор, когда последний работал в мэрии Каменска-Уральского. Вместе с тем собеседник поставил под сомнение, что Шмыков станет выбивать для товарища пост в «ОГ».

Сам Бутырин в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме, предложив дождаться официальной информации. В департаменте информполитики пока не ответили на запрос агентства.

Бутырин — не единственный управленец, которого называют возможным кандидатом на пост гендиректора «Областной газеты». Ранее источники URA.RU сообщали, что издание может возглавить Дмитрий Катаржин — экс-глава Информационно-аналитического центра (ИАЦ) и соратник бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Сам Катаржин уверял, что ему ничего не известно о такой перспективе.