26 ноября 2022
25 ноября 2022

Жителей Тюмени предупредили об опасной погоде

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Зимние виды города. Тюмень, снег, набережная, зима, река тура
Средняя суточная температура в Тюмени будет на 10 градусов ниже нормы Фото:

В Тюмени с 28 по 30 ноября ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура будет на 10 градусов ниже нормы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Тюмени.

«На юге Тюменской области и в городе Тюмени в период с 28 по 30 ноября 2022 года местами ожидаются опасные явления, аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — сообщает городская администрация со ссылкой на тюменский Гидрометцентр.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» в Тюмени днем 28 ноября температура воздуха составит -20 градусов, ночью -23. 29 ноября потеплеет до -16 градусов, однако 30 ноября вновь похолодает до -22.

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В Тюмени с 28 по 30 ноября ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура будет на 10 градусов ниже нормы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Тюмени. «На юге Тюменской области и в городе Тюмени в период с 28 по 30 ноября 2022 года местами ожидаются опасные явления, аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — сообщает городская администрация со ссылкой на тюменский Гидрометцентр. По данным сервиса «Яндекс. Погода» в Тюмени днем 28 ноября температура воздуха составит -20 градусов, ночью -23. 29 ноября потеплеет до -16 градусов, однако 30 ноября вновь похолодает до -22.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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