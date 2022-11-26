Жителей Тюмени предупредили об опасной погоде

27 ноября 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Средняя суточная температура в Тюмени будет на 10 градусов ниже нормы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени с 28 по 30 ноября ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура будет на 10 градусов ниже нормы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Тюмени. «На юге Тюменской области и в городе Тюмени в период с 28 по 30 ноября 2022 года местами ожидаются опасные явления, аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — сообщает городская администрация со ссылкой на тюменский Гидрометцентр. По данным сервиса «Яндекс. Погода» в Тюмени днем 28 ноября температура воздуха составит -20 градусов, ночью -23. 29 ноября потеплеет до -16 градусов, однако 30 ноября вновь похолодает до -22.

В Тюмени с 28 по 30 ноября ожидается аномально холодная погода. Средняя суточная температура будет на 10 градусов ниже нормы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Тюмени. «На юге Тюменской области и в городе Тюмени в период с 28 по 30 ноября 2022 года местами ожидаются опасные явления, аномально холодная погода. Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы», — сообщает городская администрация со ссылкой на тюменский Гидрометцентр. По данным сервиса «Яндекс. Погода» в Тюмени днем 28 ноября температура воздуха составит -20 градусов, ночью -23. 29 ноября потеплеет до -16 градусов, однако 30 ноября вновь похолодает до -22.