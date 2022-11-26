26 ноября 2022
25 ноября 2022

Тюменец напал на знакомого во время застолья

© Служба новостей «URA.RU»
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Между мужчинами произошел конфликт во время застолья Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина поссорился со своим знакомым и избил его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом ребер.

«В отделе полиции мужчина признался, что в день случившегося он распивал алкогольные напитки с потерпевшим. В разгар застолья произошла словесная перепалка, после чего задержанный нанес оппоненту удар по лицу», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что тюменка разбила стакан об голову двоюродной сестры. Во время застолья между женщинами произошла ссора.

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В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина поссорился со своим знакомым и избил его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом ребер. «В отделе полиции мужчина признался, что в день случившегося он распивал алкогольные напитки с потерпевшим. В разгар застолья произошла словесная перепалка, после чего задержанный нанес оппоненту удар по лицу», — рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменка разбила стакан об голову двоюродной сестры. Во время застолья между женщинами произошла ссора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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