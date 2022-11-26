Тюменец напал на знакомого во время застолья

27 ноября 2022 в 15:09 Размер текста - 17 +

Между мужчинами произошел конфликт во время застолья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина поссорился со своим знакомым и избил его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом ребер. «В отделе полиции мужчина признался, что в день случившегося он распивал алкогольные напитки с потерпевшим. В разгар застолья произошла словесная перепалка, после чего задержанный нанес оппоненту удар по лицу», — рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменка разбила стакан об голову двоюродной сестры. Во время застолья между женщинами произошла ссора.

В Ялуторовске (Тюменская область) мужчина поссорился со своим знакомым и избил его. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали перелом ребер. «В отделе полиции мужчина признался, что в день случившегося он распивал алкогольные напитки с потерпевшим. В разгар застолья произошла словесная перепалка, после чего задержанный нанес оппоненту удар по лицу», — рассказали в ведомстве. Сотрудники полиции задержали 32-летнего подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что тюменка разбила стакан об голову двоюродной сестры. Во время застолья между женщинами произошла ссора.