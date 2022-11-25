Тюменке грозит тюрьма за разбитый об голову сестры стакан

Жительница Тюмени во время застолья разбила стакан об голову двоюродной сестры. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
«Установлено, что в день происшествия подозреваемая находилась в гостях у сестры, и они совместно выпивали алкогольные напитки. В разгар застолья между женщинами произошел конфликт на почве старых обид, в ходе которого злоумышленница схватила стеклянный стакан и разбила его об голову потерпевшей», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшая обратилась в больницу с травмами головы. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный охранник бизнес-центра напал на арендатора с ножом. Подозреваемому не понравился внешний вид сотрудника.
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