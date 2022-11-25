25 ноября 2022
24 ноября 2022

Тюменке грозит тюрьма за разбитый об голову сестры стакан

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время застолья между женщинами произошла ссора Фото:

Жительница Тюмени во время застолья разбила стакан об голову двоюродной сестры. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

«Установлено, что в день происшествия подозреваемая находилась в гостях у сестры, и они совместно выпивали алкогольные напитки. В разгар застолья между женщинами произошел конфликт на почве старых обид, в ходе которого злоумышленница схватила стеклянный стакан и разбила его об голову потерпевшей», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая обратилась в больницу с травмами головы. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный охранник бизнес-центра напал на арендатора с ножом. Подозреваемому не понравился внешний вид сотрудника.

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Жительница Тюмени во время застолья разбила стакан об голову двоюродной сестры. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Установлено, что в день происшествия подозреваемая находилась в гостях у сестры, и они совместно выпивали алкогольные напитки. В разгар застолья между женщинами произошел конфликт на почве старых обид, в ходе которого злоумышленница схватила стеклянный стакан и разбила его об голову потерпевшей», — рассказали в ведомстве. Пострадавшая обратилась в больницу с травмами головы. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный охранник бизнес-центра напал на арендатора с ножом. Подозреваемому не понравился внешний вид сотрудника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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