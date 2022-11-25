Тюменке грозит тюрьма за разбитый об голову сестры стакан

26 ноября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Во время застолья между женщинами произошла ссора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Тюмени во время застолья разбила стакан об голову двоюродной сестры. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Установлено, что в день происшествия подозреваемая находилась в гостях у сестры, и они совместно выпивали алкогольные напитки. В разгар застолья между женщинами произошел конфликт на почве старых обид, в ходе которого злоумышленница схватила стеклянный стакан и разбила его об голову потерпевшей», — рассказали в ведомстве. Пострадавшая обратилась в больницу с травмами головы. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный охранник бизнес-центра напал на арендатора с ножом. Подозреваемому не понравился внешний вид сотрудника.

Жительница Тюмени во время застолья разбила стакан об голову двоюродной сестры. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. «Установлено, что в день происшествия подозреваемая находилась в гостях у сестры, и они совместно выпивали алкогольные напитки. В разгар застолья между женщинами произошел конфликт на почве старых обид, в ходе которого злоумышленница схватила стеклянный стакан и разбила его об голову потерпевшей», — рассказали в ведомстве. Пострадавшая обратилась в больницу с травмами головы. Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пьяный охранник бизнес-центра напал на арендатора с ножом. Подозреваемому не понравился внешний вид сотрудника.