Военкор Ткач: обстрелы гражданских объектов Украины вредят ВСУ

28 ноября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Обстрелы гражданских объектов на Украине создают трудности ВСУ, считает Василий Ткач Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры противника являются нормальной практикой любых военных действий. Удары по тылу создают трудности армии врага, что можно увидеть сейчас на примере ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. «Обстрелы гражданских объектов создают трудности украинской армии. С военной точки зрения — это создает проблемы в тылу. Любая армия строится не только на военной техники. В любой армии чрезвычайно важен тыл, важно нормальное снабжение теми же продуктами питания, одеждой, нефтепродуктами. Предприятия, которые ремонтируют технику, должны работать. Поэтому создание таких проблем, скажем, с электричеством, наносит серьезный ущерб организации боевых действий именно на линии фронта», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, обстрелы гражданских объектов являются нормальной практикой любых военных действий. «Если вы вспомните, например, Вторую мировую войну, то там это была совершенно обыденная практика и постоянно уничтожалось все, что можно было уничтожить. То, что сейчас происходит на Украине — это очень точечные удары. Они не несут, например, опасности для атомных электростанций, гидроэлектростанций, которые могут вызвать тяжелейшую экологическую катастрофу. То есть удары наносятся по трансформаторным подстанциям, которые очень легко горят, их быстро и дешево уничтожить. Поэтому это и делается», — подытожил он. Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по инфраструктурным объектам Украины. Это привело к массовым отключениям электроэнергии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране было разрушено 30% электростанций. Из-за обстрелов в городе Кривой Рог была полностью остановлена работа железной дороги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обстрелы объектов гражданской инфраструктуры противника являются нормальной практикой любых военных действий. Удары по тылу создают трудности армии врага, что можно увидеть сейчас на примере ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент «Украина.Ру» Василий Ткач. «Обстрелы гражданских объектов создают трудности украинской армии. С военной точки зрения — это создает проблемы в тылу. Любая армия строится не только на военной техники. В любой армии чрезвычайно важен тыл, важно нормальное снабжение теми же продуктами питания, одеждой, нефтепродуктами. Предприятия, которые ремонтируют технику, должны работать. Поэтому создание таких проблем, скажем, с электричеством, наносит серьезный ущерб организации боевых действий именно на линии фронта», — объяснил Василий Ткач. По словам военного корреспондента, обстрелы гражданских объектов являются нормальной практикой любых военных действий. «Если вы вспомните, например, Вторую мировую войну, то там это была совершенно обыденная практика и постоянно уничтожалось все, что можно было уничтожить. То, что сейчас происходит на Украине — это очень точечные удары. Они не несут, например, опасности для атомных электростанций, гидроэлектростанций, которые могут вызвать тяжелейшую экологическую катастрофу. То есть удары наносятся по трансформаторным подстанциям, которые очень легко горят, их быстро и дешево уничтожить. Поэтому это и делается», — подытожил он. Ранее в Минобороны РФ заявили о том, что вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по инфраструктурным объектам Украины. Это привело к массовым отключениям электроэнергии. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в стране было разрушено 30% электростанций. Из-за обстрелов в городе Кривой Рог была полностью остановлена работа железной дороги.