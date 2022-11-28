В Киеве предложили решить проблемы с энергетикой с помощью дальнобойных ракет

Секретарь СНБО Украины Данилов призвал предоставить ВСУ ракеты дальностью 800 км
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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
Секретарь СНБО Украины: ракеты с дальностью свыше 800 километров решат энергетические проблемы страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева видят решение энергетической проблемы в поставках ракет дальностью свыше 800 километров. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины являются ракеты с дальностью полета 800 км и более, что позволит существенно сэкономить на генераторах», — написал Данилов в Twitter. При этом в зоне поражения таких ракет может оказаться целый ряд регионов России.

Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Политолог Дмитрий Солонников считает, что необходимо продолжить атаки. По его словам, это поставит украинские власти в затруднительное положение. Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны.

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Власти Киева видят решение энергетической проблемы в поставках ракет дальностью свыше 800 километров. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Лучшим и наиболее эффективным решением энергетической проблемы для Украины являются ракеты с дальностью полета 800 км и более, что позволит существенно сэкономить на генераторах», — написал Данилов в Twitter. При этом в зоне поражения таких ракет может оказаться целый ряд регионов России. Российские войска 10 октября нанесли многочисленные удары по инфраструктурным и военным объектам Украины. Политолог Дмитрий Солонников считает, что необходимо продолжить атаки. По его словам, это поставит украинские власти в затруднительное положение. Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев готовиться к тому, что, возможно, придется остаться без электричества до самой весны.
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