Путин наградил курганского депутата-банкира

29 ноября 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Награду получил депутат облдумы Евгений Кафеев (справа) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутату Курганской облдумы, председателю правления Кетовского коммерческого банка Евгению Кафееву передали благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Награду вручили 29 ноября на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Разрешите выполнить почетную миссию. По поручению полномочного представителя президента вручить благодарственное письмо президента Российской Федерации», — сказал перед вручением главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата полпреда президента Российской Федерации в УрФО Артем Пушкин. Путин в письме поблагодарил Кафеева за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в развитие приоритетных социальных проектов. Ранее благодарственное письмо, подписанное Путиным, получила председатель областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова.

Депутату Курганской облдумы, председателю правления Кетовского коммерческого банка Евгению Кафееву передали благодарственное письмо от президента России Владимира Путина. Награду вручили 29 ноября на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «Разрешите выполнить почетную миссию. По поручению полномочного представителя президента вручить благодарственное письмо президента Российской Федерации», — сказал перед вручением главный федеральный инспектор по Курганской области аппарата полпреда президента Российской Федерации в УрФО Артем Пушкин. Путин в письме поблагодарил Кафеева за активное участие в общественно-политической жизни российского общества и особый вклад в развитие приоритетных социальных проектов. Ранее благодарственное письмо, подписанное Путиным, получила председатель областного отделения общественной организации «Опора России» Ольга Лютикова.