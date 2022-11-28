Депутаты одобрили идею курганского прокурора о помощи мобилизованным

Мобилизованные из Курганской области и члены их семей могут рассчитывать на бесплатную юрпомощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мобилизованные жители Курганской области и члены их семей смогут получить юридическую помощь бесплатно. Такой законопроект приняли депутаты Курганской областной думы 29 ноября по предложению прокуратуры региона, передает корреспондент URA.RU.

«Разработанный прокуратурой области проект предусматривает расширение перечня категорий граждан, имеющих права получения бесплатной юридической помощи. Предлагается включить в этот перечень граждан, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы, или контракт о добровольном содействии выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ, а также членов их семей», — пояснил прокурор Курганской области Андрей Назаров.

Прокурор также отметил, что по информации правительства, дополнительного финансирования за счет бюджетных средств принятие закона не потребует. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях. Председатель облдумы Дмитрий Фролов назвал его нужным и своевременным.