Курганские студенты пожаловались на практику на оборонном заводе

Студенты продолжают практику на предприятиях области (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области студенты технических специальностей пожаловались на практику на Курганском машиностроительном заводе (КМЗ). Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«На практике обычно работали по специальности. Но на КМЗ сказали, что у них есть котельная, куда нас отправят. Видимо, хотят, чтобы 50 человек бросали уголь и делали вид, что работают. Мы по своей специальности там не нужны. Им нужны слесари, сварщики и монтеры. Мы ни первое, ни второе, ни третье», — рассказали URA.RU студенты одного из курганских колледжей на условиях анонимности.

Сообщается, что на КМЗ их распределило учебное заведение. До этого они самостоятельно выбирали предприятие. Студенты также пояснили, что раз они не попадают под специальности, которые заводу крайне необходимы, то особого контроля за ними нет.

В пресс-службе КМЗ сообщили, что из-за дефицита кадров завод расширил список специальностей, по которым студенты могут работать на предприятии. Предприятие заключает договор о сотрудничестве с колледжами и техникумами города Кургана. Учебная практика может продлиться от трех недель до трех месяцев. Будущих специалистов распределяют в цеха по их направлениям, где они продолжают работать. КМЗ также предлагает постоянную работу для студентов, достигших совершеннолетия.

Ранее URA.RU писало, что на курганском оборонном заводе назвали самые востребованные специальности. Курганский машиностроительный завод, который производит военную технику, готов принять на работу более тысячи человек для выполнения гособоронзаказа.