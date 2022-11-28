Детей курганских военных будут бесплатно лечить в клинике Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургский детский медцентр им. Раухфуса приглашает детей военнослужащих на бесплатное лечение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Детей военнослужащих из Курганской области, нуждающихся в лечении, готов принять Детский многофункциональный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте администрации города Шадринска и других муниципалитетов региона.

«Санкт-Петербургский „ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Рауфхауса“ готов оказывать плановую и экстренную помощь детям военнослужащих в приоритетном порядке и в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Пациентов приглашают по профилям: оториноларингология, офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, хирургия общая, эндокринология, в том числе лечение диабета и ожирения, коррекция задержки роста, хирургическая эндокринология, пульмонология и аллергология. В клинике проводят все виды лабораторных исследований и диагностики. Для получения медпомощи в стационаре необходимо отправить на электронную почту m.gridina@rauhfus.m заявку с подробным описанием заболевания (основного и сопутствующих), медицинские выписки и результаты обследований (при наличии). Заявки находятся на рассмотрении до 3-х рабочих дней. Контактное лицо: Гридина Мария Юрьевна, заместитель Главного врача по внебюджетной деятельности и связям с общественностью СПБ ГБУЗ «ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Рауфхауса» рабочий телефон: 8-812-506-06-06 доб.1402, мобильный телефон: +7-921-327-46-26.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в новогодние праздники во дворах семей мобилизованных пройдут концерты. Также дети мобилизованных получат индивидуальные поздравления от Деда Мороза и бесплатные билеты на представления.