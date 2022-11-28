Источник: сообщение о минировании аэропорта в ЯНАО оказалось ложным

Силовики приехали на ложный вызов о минировании аэропорта в Салехарде

Силовики проверили аэропорт Салехарда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спецслужбы обследовали 90 процентов помещений аэропорта и не нашли опасных веществ и устройств. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В аэропорту ничего не нашли. Уже обследовано 90 процентов помещений», — сообщил агентству инсайдер. В службе безопасности полетов обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. Туда выехали спецслужбы и кинологи. Аэропорт при этом работает в штатном режиме.