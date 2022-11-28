28 ноября 2022

Источник: сообщение о минировании аэропорта в ЯНАО оказалось ложным

Силовики приехали на ложный вызов о минировании аэропорта в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
Силовики проверили аэропорт Салехарда Фото:

Спецслужбы обследовали 90 процентов помещений аэропорта и не нашли опасных веществ и устройств. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В аэропорту ничего не нашли. Уже обследовано 90 процентов помещений», — сообщил агентству инсайдер. В службе безопасности полетов обещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. Туда выехали спецслужбы и кинологи. Аэропорт при этом работает в штатном режиме.

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Спецслужбы обследовали 90 процентов помещений аэропорта и не нашли опасных веществ и устройств. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «В аэропорту ничего не нашли. Уже обследовано 90 процентов помещений», — сообщил агентству инсайдер. В службе безопасности полетов обещали прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. Туда выехали спецслужбы и кинологи. Аэропорт при этом работает в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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