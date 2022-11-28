Источник: сообщение о минировании аэропорта в ЯНАО оказалось ложным

Силовики проверили аэропорт Салехарда
Спецслужбы обследовали 90 процентов помещений аэропорта и не нашли опасных веществ и устройств. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В аэропорту ничего не нашли. Уже обследовано 90 процентов помещений», — сообщил агентству инсайдер. В службе безопасности полетов обещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде появилось анонимное сообщение о минировании аэропорта. Туда выехали спецслужбы и кинологи. Аэропорт при этом работает в штатном режиме.
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