Курганский чиновник принимает поздравления от VIP и спортсменов

Начальника управления спорта Курганской области поздравляют с днем рождения VIP и статусные спортсмены

Начальник курганского спортуправления Сергей Моторин 30 ноября празднует день рождения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин 30 ноября принимает поздравления с днем рождения. В числе поздравивших представители областного правительства и руководители местных спортивных федерации, рассказали URA.RU инсайдеры, близкие к сфере спорта и региональным властям.

«Моторину желают успехов и всего самого хорошего с самого утра. И по телефону, и лично. Поздравили директор управления по обеспечению деятельности регионального правительства Антон Науменко, руководители федерации лыжных гонок Александр Кутепов, федерации футбола Юрий Соловадченко и представители других видов спорта», — отметил источник. Другой инсайдер рассказал, что официальные поздравления от коллег по правительству запланированы во время президиума. На официальном сайте правительства Курганской области указано, что Сергей Моторин родился 30 ноября 1978 года в Кургане.

Ранее URA.RU писало, что Моторин официально возглавил спортуправление в ноябре прошлого года. До этого — с июля 2021 года — он руководил структурой в статусе исполняющего обязанности.