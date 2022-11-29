Медведев: НАТО согласилась оставить Украину без части территорий

29 ноября 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев рассказал, что значит заявление НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В НАТО не уточнили, какие границы будут у Украины в случае ее победы как суверенного независимого государства. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Генсек НАТО рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о ее территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров», — написал Медведев в своем telegram-канале . Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине — постоянные поставки вооружения. По его словам, члены альянса договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в НАТО после завершения конфликта с РФ.

В НАТО не уточнили, какие границы будут у Украины в случае ее победы как суверенного независимого государства. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Генсек НАТО рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о ее территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине — постоянные поставки вооружения. По его словам, члены альянса договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в НАТО после завершения конфликта с РФ.