Медведев: НАТО согласилась оставить Украину без части территорий

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев рассказал, что значит заявление НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В НАТО не уточнили, какие границы будут у Украины в случае ее победы как суверенного независимого государства. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Генсек НАТО рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о ее территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине — постоянные поставки вооружения. По его словам, члены альянса договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в НАТО после завершения конфликта с РФ.

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В НАТО не уточнили, какие границы будут у Украины в случае ее победы как суверенного независимого государства. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Генсек НАТО рубанул, что Украина победит как суверенное независимое государство. Но ничего не сказал о ее территориальной целостности. Типа победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный путь к миру на Украине — постоянные поставки вооружения. По его словам, члены альянса договорились более тесно поддерживать Киев, передает RT. Также он пообещал принять Украину в НАТО после завершения конфликта с РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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