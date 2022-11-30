С экс-мэра Чебаркуля взыскали деньги за взятку

01 декабря 2022 в 09:48 Размер текста - 17 +

С бывшего градоначальника Чебаркуля (Челябинская область) Сергея Ковригина взыскали 52,2 тысячи рублей за взятку. Именно столько он получил в 2016 году от бизнесмена Евгения Бородина в виде услуг. Об удовлетворении иска горпрокурора URA.RU сообщили в чебаркульском суде. «Иск прокурора полностью удовлетворен. Подробности будут после появления текста решения в картотеке суда», — сообщил URA.RU консультант суда Антон Зеленин. В 2016 году Ковригину выдвинули обвинение в получении взятки, превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, используя служебное положение, Ковригин незаконно передал объекты муниципальной собственности в пользование частных фирм, а именно: ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК), которыми руководил Евгений Бородин. Бизнесмен признался в даче взятки Ковригину. В марте 2019 года в адрес Ковригина было выдвинуто обвинение, а уже в ноябре расследование было завершено. Все это время экс-глава Чебаркуля находился под домашним арестом. В ходе судебных заседаний ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Гособвинение запрашивало для Ковригина 10 лет колонии строгого режима. 18 января 2020 года обвиняемый выступил с последним словом, а уже через два дня суд приговорил его к шести годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн 44 тысяч рублей. Весной 2021 года ему сократили срок пребывания в колонии на два месяца, а после и вовсе удовлетворили его заявление о замене оставшегося срока на ограничение свободы.