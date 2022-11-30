30 ноября 2022

Зеленский пригласил Илона Маска на Украину из-за его заявлений о Крыме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский считает, что Илон Маск изменит свое мнение о Крыме после посещения Украины Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Американский предприниматель, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск должен посетить Украину, чтобы увидеть все своими глазами и поменять свое мнение по поводу Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите DealBook.

«Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами», — передает обращение Владимира Зеленского к Илону Маску американская газета The New York Times. Отмечается, что украинский лидер попытался упрекнуть предпринимателя за предложенный им мирный план по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Предприниматель отмечал, что украинское владение Крымом является исторической ошибкой. Маск отметил, что конфликт на Украине будет разрешен, как только Зеленский откажется от попыток вернуть Крым. Украинский президент резко отреагировал на инициативы Маска. Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Маска на парад Победы в Москве.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Американский предприниматель, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск должен посетить Украину, чтобы увидеть все своими глазами и поменять свое мнение по поводу Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите DealBook. «Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами», — передает обращение Владимира Зеленского к Илону Маску американская газета The New York Times. Отмечается, что украинский лидер попытался упрекнуть предпринимателя за предложенный им мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Предприниматель отмечал, что украинское владение Крымом является исторической ошибкой. Маск отметил, что конфликт на Украине будет разрешен, как только Зеленский откажется от попыток вернуть Крым. Украинский президент резко отреагировал на инициативы Маска. Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Маска на парад Победы в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...