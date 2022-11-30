Зеленский пригласил Илона Маска на Украину из-за его заявлений о Крыме 30 ноября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский считает, что Илон Маск изменит свое мнение о Крыме после посещения Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Крым вернулся в состав России Американский предприниматель, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск должен посетить Украину, чтобы увидеть все своими глазами и поменять свое мнение по поводу Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите DealBook. «Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами», — передает обращение Владимира Зеленского к Илону Маску американская газета The New York Times . Отмечается, что украинский лидер попытался упрекнуть предпринимателя за предложенный им мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Предприниматель отмечал, что украинское владение Крымом является исторической ошибкой. Маск отметил, что конфликт на Украине будет разрешен, как только Зеленский откажется от попыток вернуть Крым. Украинский президент резко отреагировал на инициативы Маска. Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Маска на парад Победы в Москве. Американский предприниматель, владелец SpaceX и Twitter Илон Маск должен посетить Украину, чтобы увидеть все своими глазами и поменять свое мнение по поводу Крыма. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на саммите DealBook. «Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами», — передает обращение Владимира Зеленского к Илону Маску американская газета The New York Times. Отмечается, что украинский лидер попытался упрекнуть предпринимателя за предложенный им мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Ранее Маск назвал Крым российским, после чего запустил в соцсетях опрос о судьбе территорий Крыма и Донбасса. Предприниматель отмечал, что украинское владение Крымом является исторической ошибкой. Маск отметил, что конфликт на Украине будет разрешен, как только Зеленский откажется от попыток вернуть Крым. Украинский президент резко отреагировал на инициативы Маска. Тем временем зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил Маска на парад Победы в Москве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям