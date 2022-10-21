Медведев пригласил Илона Маска в Москву на День Победы

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил пригласил предпринимателя и владельца SpaceX Илона Маска на празднование Дня Победы в Москве, парируя его попытку поддеть себя по поводу ситуации на Артемовском направлении. Свое приглашение Маску Медведев написал в Twitter (заблокирован на территории РФ).
«До встречи в Москве в День Победы!», — написал Медведев Маску в Twitter. Так он ответил на вопрос Маска о том, как обстоят дела в Бахмуте.
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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил пригласил предпринимателя и владельца SpaceX Илона Маска на празднование Дня Победы в Москве, парируя его попытку поддеть себя по поводу ситуации на Артемовском направлении. Свое приглашение Маску Медведев написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «До встречи в Москве в День Победы!», — написал Медведев Маску в Twitter. Так он ответил на вопрос Маска о том, как обстоят дела в Бахмуте. Ранее Илон Маск оценил «хороший троллинг» Медведева в сторону Лиз Трасс. Он также предложил собственный вариант решения конфликта на Украине. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной закончится, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым, сообщает RT.