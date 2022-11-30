30 ноября 2022
29 ноября 2022

Власти ЯНАО ввели новую премию для работников госучреждений культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера поощрения коснется всех работников госучреждений культуры Фото:

За качественное и своевременной выполнение задач размер премии работников госучреждений культуры достигнет 200% от оклада. Об этом говорится в проекте постановления правительства ЯНАО.

«Изменение, которое вносится в пункт 6 приложения № 4 к Отраслевому положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры ЯНАО изложить в следующей редакции: премиальные выплаты по итогам работы ежеквартально/ежегодно, достигнут 200% от должностного оклада», — говорится в документе. Проект еще не подписан губернатором Дмитрием Артюховым.

В пресс-службе правительства прокомментировали, что постановление касается всех работников госучреждений культуры. Ожидается, что введенные поощрения добавят сотрудникам мотивации для своевременного выполнения поставленных задач.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты законодательного собрания в 2023 году могут остаться без премий. Законопроект планируют рассмотреть 15 декабря.

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За качественное и своевременной выполнение задач размер премии работников госучреждений культуры достигнет 200% от оклада. Об этом говорится в проекте постановления правительства ЯНАО. «Изменение, которое вносится в пункт 6 приложения № 4 к Отраслевому положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры ЯНАО изложить в следующей редакции: премиальные выплаты по итогам работы ежеквартально/ежегодно, достигнут 200% от должностного оклада», — говорится в документе. Проект еще не подписан губернатором Дмитрием Артюховым. В пресс-службе правительства прокомментировали, что постановление касается всех работников госучреждений культуры. Ожидается, что введенные поощрения добавят сотрудникам мотивации для своевременного выполнения поставленных задач. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты законодательного собрания в 2023 году могут остаться без премий. Законопроект планируют рассмотреть 15 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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