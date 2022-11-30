Власти ЯНАО ввели новую премию для работников госучреждений культуры

Мера поощрения коснется всех работников госучреждений культуры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За качественное и своевременной выполнение задач размер премии работников госучреждений культуры достигнет 200% от оклада. Об этом говорится в проекте постановления правительства ЯНАО.

«Изменение, которое вносится в пункт 6 приложения № 4 к Отраслевому положению об оплате труда работников государственных учреждений культуры ЯНАО изложить в следующей редакции: премиальные выплаты по итогам работы ежеквартально/ежегодно, достигнут 200% от должностного оклада», — говорится в документе. Проект еще не подписан губернатором Дмитрием Артюховым.

В пресс-службе правительства прокомментировали, что постановление касается всех работников госучреждений культуры. Ожидается, что введенные поощрения добавят сотрудникам мотивации для своевременного выполнения поставленных задач.

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