Тюменские охранники открыли охоту на уличных музыкантов

В Тюмени уличных музыкантов выгоняют из подземных переходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские сотрудники охранных предприятий начали выгонять уличных музыкантов из подземных переходов. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, к которому обратились уличные исполнители.

«Ко мне обратились уличные музыканты с просьбой не выгонять их из подземных переходов. Музыканты общественного порядка, по их словам, не нарушают», — сообщает парламентарий.

По словам связавшихся с депутатом исполнителей, раньше они не вызывали интереса охранников. «Со слов обратившихся творческих тюменцев, раньше никаких проблем не возникало. Недавно же, со слов написавших в мой адрес музыкантов, сотрудники начали препятствовать их работе в переходах безо всякого обоснования своих действий», — написал депутат.

Агентство направило запрос в прокуратуру города Тюмени. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину сорвали прием граждан. Народному избраннику не хотели предоставлять место для встречи с жителями.