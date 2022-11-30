30 ноября 2022
29 ноября 2022

Тюменские охранники открыли охоту на уличных музыкантов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Донецк, гитарист, уличный музыкант
В Тюмени уличных музыкантов выгоняют из подземных переходов Фото:

Тюменские сотрудники охранных предприятий начали выгонять уличных музыкантов из подземных переходов. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, к которому обратились уличные исполнители.

«Ко мне обратились уличные музыканты с просьбой не выгонять их из подземных переходов. Музыканты общественного порядка, по их словам, не нарушают», — сообщает парламентарий.

По словам связавшихся с депутатом исполнителей, раньше они не вызывали интереса охранников. «Со слов обратившихся творческих тюменцев, раньше никаких проблем не возникало. Недавно же, со слов написавших в мой адрес музыкантов, сотрудники начали препятствовать их работе в переходах безо всякого обоснования своих действий», — написал депутат.

Агентство направило запрос в прокуратуру города Тюмени. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину сорвали прием граждан. Народному избраннику не хотели предоставлять место для встречи с жителями.

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Тюменские сотрудники охранных предприятий начали выгонять уличных музыкантов из подземных переходов. Об этом в своих соцсетях сообщил депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин, к которому обратились уличные исполнители. «Ко мне обратились уличные музыканты с просьбой не выгонять их из подземных переходов. Музыканты общественного порядка, по их словам, не нарушают», — сообщает парламентарий. По словам связавшихся с депутатом исполнителей, раньше они не вызывали интереса охранников. «Со слов обратившихся творческих тюменцев, раньше никаких проблем не возникало. Недавно же, со слов написавших в мой адрес музыкантов, сотрудники начали препятствовать их работе в переходах безо всякого обоснования своих действий», — написал депутат. Агентство направило запрос в прокуратуру города Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину сорвали прием граждан. Народному избраннику не хотели предоставлять место для встречи с жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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