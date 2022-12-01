В Тюменском аэропорту массово задерживаются рейсы

02 декабря 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Из Тюмени с опозданием вылетят три рейса Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на несколько часов задерживаются вылеты сразу трех рейсов: в Игрим, Москву и Астрахань. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮЭ 131, Тюмень — Игрим („Ютэир“). Вылет по расписанию: 08:10, расчетное время: 13:30», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино. «Рейс FV 6362, Тюмень — Москва („Россия“). Вылет по расписанию: 13:55, расчетное время: 16:20», — сведения, опубликованные на онлайн-табло. «Рейс N4 916, Тюмень — Астрахань (Nordwind Airlines). Вылет по расписанию: 16:10, расчетное время: 17:30». В пресс-службе Рощино сообщили, что задержка рейсов связана с несколькими причинами. В Игрим самолет из Тюмени не смог вылететь вовремя по техническим причинам. В Астрахань и в Москву — в результате позднего прибытия воздушного судна.

В Тюмени на несколько часов задерживаются вылеты сразу трех рейсов: в Игрим, Москву и Астрахань. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮЭ 131, Тюмень — Игрим („Ютэир“). Вылет по расписанию: 08:10, расчетное время: 13:30», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино. «Рейс FV 6362, Тюмень — Москва („Россия“). Вылет по расписанию: 13:55, расчетное время: 16:20», — сведения, опубликованные на онлайн-табло. «Рейс N4 916, Тюмень — Астрахань (Nordwind Airlines). Вылет по расписанию: 16:10, расчетное время: 17:30». В пресс-службе Рощино сообщили, что задержка рейсов связана с несколькими причинами. В Игрим самолет из Тюмени не смог вылететь вовремя по техническим причинам. В Астрахань и в Москву — в результате позднего прибытия воздушного судна.