01 декабря 2022
30 ноября 2022

В Тюменском аэропорту массово задерживаются рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, багаж, рощино, люди с сумками
Из Тюмени с опозданием вылетят три рейса Фото:

В Тюмени на несколько часов задерживаются вылеты сразу трех рейсов: в Игрим, Москву и Астрахань. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ЮЭ 131, Тюмень — Игрим („Ютэир“). Вылет по расписанию: 08:10, расчетное время: 13:30», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино.

«Рейс FV 6362, Тюмень — Москва („Россия“). Вылет по расписанию: 13:55, расчетное время: 16:20», — сведения, опубликованные на онлайн-табло. «Рейс N4 916, Тюмень — Астрахань (Nordwind Airlines). Вылет по расписанию: 16:10, расчетное время: 17:30».

В пресс-службе Рощино сообщили, что задержка рейсов связана с несколькими причинами. В Игрим самолет из Тюмени не смог вылететь вовремя по техническим причинам. В Астрахань и в Москву — в результате позднего прибытия воздушного судна.

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В Тюмени на несколько часов задерживаются вылеты сразу трех рейсов: в Игрим, Москву и Астрахань. Информация представлена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮЭ 131, Тюмень — Игрим („Ютэир“). Вылет по расписанию: 08:10, расчетное время: 13:30», — такие данные приводятся на сайте тюменского аэропорта Рощино. «Рейс FV 6362, Тюмень — Москва („Россия“). Вылет по расписанию: 13:55, расчетное время: 16:20», — сведения, опубликованные на онлайн-табло. «Рейс N4 916, Тюмень — Астрахань (Nordwind Airlines). Вылет по расписанию: 16:10, расчетное время: 17:30». В пресс-службе Рощино сообщили, что задержка рейсов связана с несколькими причинами. В Игрим самолет из Тюмени не смог вылететь вовремя по техническим причинам. В Астрахань и в Москву — в результате позднего прибытия воздушного судна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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