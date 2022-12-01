Назначен главный врач Курганской областной клинической больницы

Николай Плотников утвержден в должности главврача КОКБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главным врачом Курганской областной клинической больницы назначен Николай Плотников, который исполнял обязанности руководителя КОКБ с 2020 года. Об этом сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«С 01.12.2022 главным врачом Курганской областной клинической больницы назначен кандидат медицинских наук Плотников Николай Валерьевич», — говорится в сообщении больницы во «ВКонтакте». Плотников на своей странице в соцсети поблагодарил за оказанное доверие.

Плотников исполнял обязанности главврача Курганской областной больницы с апреля 2020 года. Ранее он работал заместителем главврача и руководил эндокринологическим центром. В КОКБ Плотников работает почти 25 лет. В апреле 2022 года Плотников получил благодарность председателя Совета Федерации. Ранее больницей руководил Сергей Мысливцев, но с ним не продлили контракт.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули восемь главврачей. Это происходит на фоне проведения медицинской реформы — объединения больниц. В медицинском сообществе одной из причин считают неготовность главврачей к нагрузке (руководить двумя-тремя ЦРБ) при имеющихся в учреждениях проблемах. В депздраве объяснили, что главврачи меняются по ряду причин, в том числе после оценки качества работы руководителей.