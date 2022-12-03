В США раскрыли новую стратегию Путина на Украине

The American Conservative: Россия собирается использовать зиму в качестве союзника на Украине

03 декабря 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Новой стратегией президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине является использование холодной погоды в свою пользу. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative. «Зима часто оказывалась незаменимым союзником матушки-России. Новая стратегия Владимира Путина в конфликте на Украине состоит в том, чтобы наступающую зиму 2022—2023 годов использовать в качестве союзника своей армии», — пишет The American Conservative. Целью России является поражение энергосистемы, от которой сильно зависит Украина, зимой украинцам будет трудно без электричества, отмечает издание. Автор статьи напоминает, что морозы вынудили Наполеона покинуть Москву в 1812—1813 годах, а также помогли решить судьбу немецкой армии в 1941—1942 годах. Ранее в НАТО заявили, что Путин хочет использовать зиму в качестве оружия на Украине. Холод станет испытанием для украинцев из-за энергетического кризиса и риска вирусных заболеваний, считают в Европейском бюро. В организации ожидают, что миллионам украинцев придется покинуть свои дома в поисках тепла. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам президента РФ, целями являются демилитаризация и денацификация Украины. Российская армия наносит удары по военным объектам и энергетической системе Украины. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что атаки по инфраструктуре Украины связаны с поставками западного оружия. По словам президента РФ Владимира Путина, удары по целям на Украине являются ответом на теракт на Крымском мосту. Бывший офицер спецназа и разведчик, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил URA.RU, что атака на энергоинфраструктуру Украины может приблизить переговоры.