Военный эксперт заявил о беспомощности США и Японии перед российской ракетой «Авангард»

04 декабря 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Гиперзвуковая ракета «Авангард» способна развивать скорость в 47 Маха Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ США и Япония не смогут противостоять российской гиперзвуковой ракете «Авангард», так как в настоящий момент невозможно предугадать ее траекторию. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «В СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что „Авангард“ является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача [для США и Японии]», — сказал Леонков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в теории есть возможность сбить российскую ракету, но для этого ракета противника должна будет развить скорость, превышающую скорость звука в 40 раз. «Это просто нереально», — подчеркнул эксперт. Сама гиперзвуковая ракета «Авангард» развивает скорость в 47 Маха. Это приблизительно 57,5 тысяч километров в час. Ранее сообщалось, что российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Также телеканал CNN отмечал, что испытания российской ракеты «Кинжал» вынуждают США ускорить военные разработки. В США отмечали, что «Кинжал» практически невозможно уничтожить.

США и Япония не смогут противостоять российской гиперзвуковой ракете «Авангард», так как в настоящий момент невозможно предугадать ее траекторию. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. «В СМИ говорится о создании технологии перехвата планирующих гиперзвуковых блоков, но нюанс состоит в том, что „Авангард“ является блоком маневрирующим, то есть предсказать, в какой точке воздушного пространства он окажется в следующую секунду, невозможно. Сейчас это нерешаемая задача [для США и Японии]», — сказал Леонков. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что в теории есть возможность сбить российскую ракету, но для этого ракета противника должна будет развить скорость, превышающую скорость звука в 40 раз. «Это просто нереально», — подчеркнул эксперт. Сама гиперзвуковая ракета «Авангард» развивает скорость в 47 Маха. Это приблизительно 57,5 тысяч километров в час. Ранее сообщалось, что российские военные активно используют новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Также телеканал CNN отмечал, что испытания российской ракеты «Кинжал» вынуждают США ускорить военные разработки. В США отмечали, что «Кинжал» практически невозможно уничтожить.