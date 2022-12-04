WSJ: Запад забил тревогу после заявлений Зеленского о ракетах в Польше

05 декабря 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Зеленский пытался с помощью ЧП в Польше развязать конфликт РФ и НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Западные политики увидели в эмоциональном заявлении президента Украины Владимира Зеленского после падения украинских ракет в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией. Об этом пишут обозреватели Wall Street Journal Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу. «Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией», — говорится в статье . По мнению авторов, первые заявления украинского лидера после ЧП выявили «одно из самых острых разногласий между Украиной и США». Западные политики считают, что Зеленский пытался использовать инцидент в Польше «как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт». Вызывает беспокойство и то, что ЧП произошло на фоне уже возникшей напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за призывов со стороны США к Украине начать переговоры с Россией, отмечает газета. В Польше на границе с Украиной 15 ноября упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Позже Зеленский заявил, что Россия якобы причастна к этому инциденту. Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета принадлежала ПВО Украины, передает «Национальная служба новостей». Американский журнал The American Conservative указывал, что попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине создали в нем переломный момент. Издание Al Mayadeen предполагало, что политик намеревался использовать «ракетный инцидент» в Польше для повторения сценария Второй мировой войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Западные политики увидели в эмоциональном заявлении президента Украины Владимира Зеленского после падения украинских ракет в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией. Об этом пишут обозреватели Wall Street Journal Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу. «Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией», — говорится в статье. По мнению авторов, первые заявления украинского лидера после ЧП выявили «одно из самых острых разногласий между Украиной и США». Западные политики считают, что Зеленский пытался использовать инцидент в Польше «как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт». Вызывает беспокойство и то, что ЧП произошло на фоне уже возникшей напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за призывов со стороны США к Украине начать переговоры с Россией, отмечает газета. В Польше на границе с Украиной 15 ноября упали ракеты. В результате происшествия два человека погибли. Позже Зеленский заявил, что Россия якобы причастна к этому инциденту. Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что упавшая на территорию страны ракета принадлежала ПВО Украины, передает «Национальная служба новостей». Американский журнал The American Conservative указывал, что попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт на Украине создали в нем переломный момент. Издание Al Mayadeen предполагало, что политик намеревался использовать «ракетный инцидент» в Польше для повторения сценария Второй мировой войны.