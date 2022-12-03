03 декабря 2022

Al Mayadeen: Зеленский попытался повторить сценарий Второй мировой войны

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский пытался использовать «ракетный инцидент» в целях Украины, отмечает издание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытался использовать «ракетный инцидент» в Польше для повторения сценария Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Al Mayadeen.

«Поведение украинского президента, который пытался подтолкнуть НАТО к военному конфликту с Россией, используя „ракетный инцидент“ как предлог, напоминает события, предшествующие нападению на Перл-Харбор и вступлению США во Вторую мировую войну», — пишет издание. Его журналисты также отметили, что из-за осторожности президентов США и Франции попытка украинского президента вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Россией не увенчалась успехом. А ракеты, упавшие в Польше, с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины.

Ранее попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией отмечали и в The American Cinservative. Журналисты издания выступили с мнением, что такая попытка создала в нем переломный момент. А в The New York Times стремление лидеров альянса держаться подальше от российско-украинского конфликта объяснили их желанием сохранить его территории в безопасности.

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Президент Украины Владимир Зеленский пытался использовать «ракетный инцидент» в Польше для повторения сценария Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. «Поведение украинского президента, который пытался подтолкнуть НАТО к военному конфликту с Россией, используя „ракетный инцидент“ как предлог, напоминает события, предшествующие нападению на Перл-Харбор и вступлению США во Вторую мировую войну», — пишет издание. Его журналисты также отметили, что из-за осторожности президентов США и Франции попытка украинского президента вовлечь Североатлантический альянс в конфликт с Россией не увенчалась успехом. А ракеты, упавшие в Польше, с высокой вероятностью принадлежали ПВО Украины. Ранее попытки Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией отмечали и в The American Cinservative. Журналисты издания выступили с мнением, что такая попытка создала в нем переломный момент. А в The New York Times стремление лидеров альянса держаться подальше от российско-украинского конфликта объяснили их желанием сохранить его территории в безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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