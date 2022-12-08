Сотрудники скандальной птицефабрики страдают из-за условий труда

Сотрудники скандальной птицефабрики пожаловались на условий труда

Сотрудники Боровской птицефабрики рассказали о тяжелых условиях труда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работники Боровской птицефабрики негодуют из-за высокой физической нагрузки во время работы. Об этом они сообщили журналисту URA.RU. По словам сотрудников, им приходится проходить около 10 километров в день.

«Условия порой невыносимые. Определенным сотрудникам приходится наматывать шаги, примерно по 10 километров в день. Все потому, что территория огромная, объекты далеко друг от друга, а с логистикой у нас большие проблемы. Бывает, что нужно сделать что-то оперативно, тогда ты не просто ходишь, а бегаешь. Есть молодые сотрудники, им не тяжело, но большинству у нас за 40-50 лет», — жалуются работники птицефабрики.

Агентство связалось с пресс-центром птицефабрики. Дать комментарий по телефону там отказались.

Ранее на Боровской птицефабрике сожгли заразившихся птичьим гриппом кур. Из-за этого Тюмень накрыл зловонный запах. После инцидента птицефабрику проверял СК РФ.