Мэр Салехарда приехал в Тюмень, чтобы проверить мобилизованных ямальцев. Фото

Мэр Салехарда Алексей Титовский приехал в Тюмень, чтобы проверить мобилизованных жителей ЯНАО

06 декабря 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Мобилизованные жители Салехарда проходят боевую подготовку на тюменском полигоне ТВВИКУ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский приехал в Тюмень для того, чтобы проверить, как мобилизованные жители Ямала проходят боевое слаживание на местном полигоне ТВВИКУ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. «Вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве обсудил сегодня с коллегой — главой города Салехарда Алексеем Леонидовичем Титовским. Я подробно рассказал коллеге из Салехарда, какую помощь мы оказываем семьям мобилизованных, как работают социальные гостиные на базе региональных и городских учреждений. Алексей Леонидович сегодня посетит ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные из Салехарда», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ВС РФ были призваны более 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Во время боевого слаживания их обучают навыкам огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки. Мэр Тюмени Руслан Кухарук встретился с главой Салехарда Алексеем Титовским Руслан Кухарук, соцсеть «ВКонтакте»

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский приехал в Тюмень для того, чтобы проверить, как мобилизованные жители Ямала проходят боевое слаживание на местном полигоне ТВВИКУ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. «Вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве обсудил сегодня с коллегой — главой города Салехарда Алексеем Леонидовичем Титовским. Я подробно рассказал коллеге из Салехарда, какую помощь мы оказываем семьям мобилизованных, как работают социальные гостиные на базе региональных и городских учреждений. Алексей Леонидович сегодня посетит ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные из Салехарда», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ВС РФ были призваны более 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Во время боевого слаживания их обучают навыкам огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки.