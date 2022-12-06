Мэр Салехарда приехал в Тюмень, чтобы проверить мобилизованных ямальцев. Фото

Мэр Салехарда Алексей Титовский приехал в Тюмень, чтобы проверить мобилизованных жителей ЯНАО
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Мобилизованные жители Салехарда проходят боевую подготовку на тюменском полигоне ТВВИКУ Фото:
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Мобилизация в России

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский приехал в Тюмень для того, чтобы проверить, как мобилизованные жители Ямала проходят боевое слаживание на местном полигоне ТВВИКУ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук.

«Вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве обсудил сегодня с коллегой — главой города Салехарда Алексеем Леонидовичем Титовским. Я подробно рассказал коллеге из Салехарда, какую помощь мы оказываем семьям мобилизованных, как работают социальные гостиные на базе региональных и городских учреждений. Алексей Леонидович сегодня посетит ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные из Салехарда», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте.

Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ВС РФ были призваны более 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Во время боевого слаживания их обучают навыкам огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук встретился с главой Салехарда Алексеем Титовским
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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский приехал в Тюмень для того, чтобы проверить, как мобилизованные жители Ямала проходят боевое слаживание на местном полигоне ТВВИКУ. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Тюмени Руслан Кухарук. «Вопросы межмуниципального сотрудничества, лучшие городские практики в благоустройстве обсудил сегодня с коллегой — главой города Салехарда Алексеем Леонидовичем Титовским. Я подробно рассказал коллеге из Салехарда, какую помощь мы оказываем семьям мобилизованных, как работают социальные гостиные на базе региональных и городских учреждений. Алексей Леонидович сегодня посетит ТВВИКУ, где боевому слаживанию обучаются мобилизованные из Салехарда», — написал Кухарук на своей странице в соцсети «ВКонтакте. Частичная мобилизация продлилась в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. За это время в ВС РФ были призваны более 300 тыс. военнослужащих запаса, имеющих боевой опыт и определенные ВУС. В Тюменской области мобилизованные проходят подготовку на базе полигона ТВВИКУ. Во время боевого слаживания их обучают навыкам огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовки.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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