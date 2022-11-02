Свердловский губернатор назначил министров областных министерств

Губернатор Куйвашев назначил четырех министров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил новых министров в правительстве Свердловской области. Соответствующий указ глава региона подписал сегодня, сообщает областной департамент информационной политики.

«На должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области назначен Алексей Кузнецов. В октябре согласие на его назначение дали депутаты Законодательного собрания Свердловской области», — рассказали в ДИП. Кузнецов работает в свердловском правительстве с 2012 года, где начинал с поста заместителя министра природных ресурсов и экологии, затем возглавил ведомство.

Александр Старков назначен на пост министра финансов Свердловской области, который работает в правительстве с 2011 года, где ранее занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области, а пост министра финансов региона — с декабря 2020 года.

Также подтвердился инсайд URA.RU: министром природных ресурсов и экологии Свердловской области стал Денис Мамонтов. Он с 2020 года занимал пост министра экономики и территориального развития. «Также губернатор назначил министра физической культуры и спорта Свердловской области. На этом посту утвержден Леонид Рапопорт, который работает в областном правительстве с 2009 года», — сообщают представители правительства Свердловской области.