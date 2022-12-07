Мэр из ЯНАО вручил жилищные сертификаты нуждающимся семьям

08 декабря 2022 в 03:26 Размер текста - 17 +

В новые квартиры семьи смогут переехать уже в следующем году Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил нуждающимся семьям жилищные сертификаты. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Из дома 50-го года на Комбинате — в светлую благоустроенную квартиру на ул. Павлова. Решить квартирный вопрос помог пилотный проект, инициированный губернатором нашего округа», — говорится в сообщении. Свидетельства получили десять семей из Салехарда. Данная мера поддержки позволяет не дожидаться расселения аварийного дома, а самостоятельно приобрести жилье. При этом собственники могут проживать в прежних квартирах до момента сдачи нового дома. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос.

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил нуждающимся семьям жилищные сертификаты. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Из дома 50-го года на Комбинате — в светлую благоустроенную квартиру на ул. Павлова. Решить квартирный вопрос помог пилотный проект, инициированный губернатором нашего округа», — говорится в сообщении. Свидетельства получили десять семей из Салехарда. Данная мера поддержки позволяет не дожидаться расселения аварийного дома, а самостоятельно приобрести жилье. При этом собственники могут проживать в прежних квартирах до момента сдачи нового дома. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос.