07 декабря 2022
06 декабря 2022

Мэр из ЯНАО вручил жилищные сертификаты нуждающимся семьям

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, новостройки
В новые квартиры семьи смогут переехать уже в следующем году Фото:

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил нуждающимся семьям жилищные сертификаты. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».

«Из дома 50-го года на Комбинате — в светлую благоустроенную квартиру на ул. Павлова. Решить квартирный вопрос помог пилотный проект, инициированный губернатором нашего округа», — говорится в сообщении.

Свидетельства получили десять семей из Салехарда. Данная мера поддержки позволяет не дожидаться расселения аварийного дома, а самостоятельно приобрести жилье. При этом собственники могут проживать в прежних квартирах до момента сдачи нового дома.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос.

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Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил нуждающимся семьям жилищные сертификаты. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте». «Из дома 50-го года на Комбинате — в светлую благоустроенную квартиру на ул. Павлова. Решить квартирный вопрос помог пилотный проект, инициированный губернатором нашего округа», — говорится в сообщении. Свидетельства получили десять семей из Салехарда. Данная мера поддержки позволяет не дожидаться расселения аварийного дома, а самостоятельно приобрести жилье. При этом собственники могут проживать в прежних квартирах до момента сдачи нового дома. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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