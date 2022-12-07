Мэр из ЯНАО вручил жилищные сертификаты нуждающимся семьям

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил нуждающимся семьям жилищные сертификаты. Об этом мэр рассказал на своей личной странице в социальной сети «Вконтакте».
«Из дома 50-го года на Комбинате — в светлую благоустроенную квартиру на ул. Павлова. Решить квартирный вопрос помог пилотный проект, инициированный губернатором нашего округа», — говорится в сообщении.
Свидетельства получили десять семей из Салехарда. Данная мера поддержки позволяет не дожидаться расселения аварийного дома, а самостоятельно приобрести жилье. При этом собственники могут проживать в прежних квартирах до момента сдачи нового дома.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский вручил молодым семьям жилищные сертификаты. Дополнительная помощь позволит быстрее решить квартирный вопрос: погасить кредит или внести первоначальный взнос.
Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao