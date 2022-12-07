CNN: просьба Киева о запрещенном оружии привела в ступор чиновников США

08 декабря 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Украинские официальные лица в последние месяцы призывают администрацию президента США Джо Байдена предоставить ВСУ кассетные боеголовки — оружие, запрещенное более чем в 100 странах. Америка не одобрила подобную сделку, однако отказываться от нее тоже не стала. Об этом сообщают американские и украинские официальные лица. «Как стало известно, высокопоставленные чиновники администрации Байдена рассматривали этот запрос в течение нескольких месяцев и не отклонили его категорически, о чем ранее не сообщалось», — рассказали несколько анонимных официальных лиц США и Украины, слова которых передает CNN. По замечанию телеканала, запрос на подобные вооружения является «одной из самых противоречивых» просьб Украины с начала конфликта. Администрация Байдена на данный момент не определилась с окончательным решением и продолжает взвешивать запросы Киева. Киев запросил кассетные боеприпасы в конце октября, передает RT. ВСУ активно применяют запрещенное оружие в ходе боев. Так, украинские военные весной обстреляли деревню Гусаровка в Харьковской области кассетными боеприпасами. Также Киев использует запрещенные мины «Лепестки», ранения от которых могут получить как военные, так и мирные жители городов. Ранее в Минобороны РФ рассказали о планах Украины использовать «грязную бомбу» с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия. Кроме того, МО РФ сообщало о размещении киевским режимом на территориях, граничащих с Россией, 50 биолабораторий. В ООН отказались проводить расследование в связи с возможным нарушением Украиной международных конвенций.