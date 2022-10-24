Минобороны раскрыло план Киева по «грязной бомбе» и готовит ответ: главное к вечеру 24 октября

Украина планирует подать взрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного оружия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Минобороны РФ сообщили о готовности к ответным мерам на применение ядерного оружия Киевом. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 24 октября.
- Киев планирует подать подрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Об этом заявили в Минобороны РФ.
- Минобороны России заявило о готовности к выполнению задач на случай, если Киев применит «грязную бомбу». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
- Вооруженные силы Украины ударили двумя ракетами HIMARS стоимостью 400 тысяч долларов каждая, чтобы разрушить пустой склад в Запорожской области, сообщил URA.RU и. о. главы военно-гражданской администрации города Токмака Алексей Алипов.
- В Николаев (город на юге Украины) массово съезжаются наемные бойцы из Франции и Грузии. Также украинские силовики проводят в Николаеве регулярные рейды, передает РИА Новости.
- Десятки боевиков террористической организации «Аль-Каида»* (запрещена в РФ) были переброшены из сирийской провинции Идлиб на территорию Украины. Они будут воевать на стороне Киева. Об этом сообщает издание IRNA.
- В Бердянске 24 октября возобновится подача газа, уже начато подключение к военному городку, а после перейдут на микрорайон Стекловолокно. Об этом URA.RU сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Александр Сауленко.
- Израиль не будет поставлять Украине вооружение. Такое заявление сделал министры обороны Израиля Бени Ганц.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения.
*Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация
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