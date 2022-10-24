Минобороны раскрыло план Киева по «грязной бомбе» и готовит ответ: главное к вечеру 24 октября

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Украина планирует подать взрыв «грязной бомбы» как нештатное срабатывание российского ядерного оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Минобороны РФ сообщили о готовности к ответным мерам на применение ядерного оружия Киевом. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 24 октября.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения.

*Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация

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Украина планирует преподнести взрыв «грязной бомбы» как срабатывание российского ядерного оружия малой мощности. В Минобороны РФ сообщили о готовности к ответным мерам на применение ядерного оружия Киевом. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 24 октября. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются денацификация киевского режима, а также освобождение мирного населения. *Аль-Каида — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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