The New York Times: ВСУ обстреляли село запрещенными ракетами

18 апреля 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

ВСУ пытались отбить село у военных РФ кассетными боеприпасами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинские военные обстреляли деревню Гусаровка в Харьковской области запрещенными кассетными боеприпасами. Об этом сообщает The New York Times. «В начале марта на деревню Гусаровка на востоке Украины упала отработавшая боеголовка кассетного боеприпаса, разбросав смертоносные бомбы. Разорвавшийся кассетный боеприпас, судя по свидетельствам, рассмотренным The New York Times во время посещения этого района, был запущен украинскими войсками, пытавшимися отбить этот район», — сообщает издание. Как отмечают журналисты, эти виды оружия запрещены на международном уровне. Кассетные боеприпасы раскалываются в воздухе и разбрасывают более мелкие бомбы по большой площади. Они опасны для мирных жителей до тех пор, пока неразорвавшиеся снаряды не обезвредят. Конвенция об их запрещении подписана более чем 100 странами, Украина в их число не входит. Российские войска контролируют Гусаровку с первых дней марта. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженным силам России удалось взять под полный контроль Херсонскую область Украины. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Ранее российские следователи начали расследование атаки кассетными боеприпасами, совершенной украинскими националистами на город Изюм, передает деловая газета «Взгляд».

