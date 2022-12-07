Захарова: Запад использовал Минские соглашения для накачки Украины оружием

08 декабря 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Берлин не собирался выполнять Минские соглашения, считает Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы дать Украине время «стать сильнее», подтверждают факт того, что Берлин и западные страны не собирались их исполнять. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Берлин и весь коллективный Запад имитировали приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал украинский режим оружием. Они игнорировали все преступления, которые совершались Киевом в Донбассе и на Украине во имя решающего удара по РФ», — написала Мария Захаров. В интервью газете Die Zeit Меркель заявляет, что Запад намеренно затягивал процесс с Минскими соглашениями, так как российские военные могли с «легкостью уничтожить Украину образца тех годов». По мнению Ангелы Меркель страны НАТО на тот момент были практически бессильны. И не смогли бы «сделать для Украины столько, сколько они делают сейчас». Минское соглашение — это документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России. Его главная цель — мирное урегулирование конфликта между Украиной, ДНР и ЛНР. Украина не соблюдала договоренности с момента их подписания. О том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии отверг Минские соглашения с Россией, призвав принять «Киевский договор безопасности», URA.RU писало в средине ноября. Киев выдвинул нереалистичные условия для переговоров с РФ. Позже экс-глава Германии Ангела Меркель пожаловалась, что ей не дали переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины перед уходом. Ранее она призывала Запад серьезнее относится к словам Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были нужны лишь для того, чтобы дать Украине время «стать сильнее», подтверждают факт того, что Берлин и западные страны не собирались их исполнять. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Берлин и весь коллективный Запад имитировали приверженность резолюции Совбеза, а в реальности накачивал украинский режим оружием. Они игнорировали все преступления, которые совершались Киевом в Донбассе и на Украине во имя решающего удара по РФ», — написала Мария Захаров. В интервью газете Die Zeit Меркель заявляет, что Запад намеренно затягивал процесс с Минскими соглашениями, так как российские военные могли с «легкостью уничтожить Украину образца тех годов». По мнению Ангелы Меркель страны НАТО на тот момент были практически бессильны. И не смогли бы «сделать для Украины столько, сколько они делают сейчас». Минское соглашение — это документ, согласованный в 2015 году на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России. Его главная цель — мирное урегулирование конфликта между Украиной, ДНР и ЛНР. Украина не соблюдала договоренности с момента их подписания. О том, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии отверг Минские соглашения с Россией, призвав принять «Киевский договор безопасности», URA.RU писало в средине ноября. Киев выдвинул нереалистичные условия для переговоров с РФ. Позже экс-глава Германии Ангела Меркель пожаловалась, что ей не дали переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации вокруг Украины перед уходом. Ранее она призывала Запад серьезнее относится к словам Путина.