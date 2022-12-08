Курганский губернатор приехал к депутату, чтобы открыть новое производство

Шумков посмотрел на новое производство курганского мясокомбината (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил открытие нового цеха на мясокомбинате «Велес». Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы и генеральный директор мясокомбината Дмитрий Ильтяков.

«Открытие нового перерабатывающего производства на мясокомбинате «Велес» «посетил Вадим Михайлович, губернатор Курганской области. Также были представитель Сбербанка Сергей Дробыленко и Владимир Архипов (заместитель губернатора по экономической политике)», — рассказал Ильтяков.

На мясокомбинате открыли цех по производству мясокостной муки. Такая технология позволяет предприятию работать без отходов. По словам депутата Ильтякова, переработанная мука пойдет в комбикорм для животных. «От зерна и к готовой продукции, у нас нет никаких отходов. Мы можем назвать себя полностью безотходным. Таких в России нет», — пояснил URA.RU депутат.

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