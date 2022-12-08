08 декабря 2022

Курганский губернатор приехал к депутату, чтобы открыть новое производство

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Шумков посмотрел на новое производство курганского мясокомбината (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил открытие нового цеха на мясокомбинате «Велес». Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы и генеральный директор мясокомбината Дмитрий Ильтяков.

«Открытие нового перерабатывающего производства на мясокомбинате «Велес» «посетил Вадим Михайлович, губернатор Курганской области. Также были представитель Сбербанка Сергей Дробыленко и Владимир Архипов (заместитель губернатора по экономической политике)», — рассказал Ильтяков.

На мясокомбинате открыли цех по производству мясокостной муки. Такая технология позволяет предприятию работать без отходов. По словам депутата Ильтякова, переработанная мука пойдет в комбикорм для животных. «От зерна и к готовой продукции, у нас нет никаких отходов. Мы можем назвать себя полностью безотходным. Таких в России нет», — пояснил URA.RU депутат.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Дмитрий Ильтяков обвинил бухгалтера своей фирмы в денежных махинациях. Женщину обвиняют в присвоении 250 тысяч рублей с помощью поддельных документов. Сотрудники полиции провели обыск у бухгалтера, но похищенных денег не нашли.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил открытие нового цеха на мясокомбинате «Велес». Об этом URA.RU сообщил депутат облдумы и генеральный директор мясокомбината Дмитрий Ильтяков. «Открытие нового перерабатывающего производства на мясокомбинате «Велес» «посетил Вадим Михайлович, губернатор Курганской области. Также были представитель Сбербанка Сергей Дробыленко и Владимир Архипов (заместитель губернатора по экономической политике)», — рассказал Ильтяков. На мясокомбинате открыли цех по производству мясокостной муки. Такая технология позволяет предприятию работать без отходов. По словам депутата Ильтякова, переработанная мука пойдет в комбикорм для животных. «От зерна и к готовой продукции, у нас нет никаких отходов. Мы можем назвать себя полностью безотходным. Таких в России нет», — пояснил URA.RU депутат. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Дмитрий Ильтяков обвинил бухгалтера своей фирмы в денежных махинациях. Женщину обвиняют в присвоении 250 тысяч рублей с помощью поддельных документов. Сотрудники полиции провели обыск у бухгалтера, но похищенных денег не нашли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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