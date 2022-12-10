10 декабря 2022
09 декабря 2022

В городе ЯНАО открылась резиденция Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Деда Мороза. Челябинск, дед мороз, поезд деда мороза
Каждый ребенок может написать письмо Деду Морозу Фото:

В Муравленко (ЯНАО) впервые открылась резиденция Деда Мороза. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказала глава города Елена Молдован.

«Впервые в нашем городе заработала резиденция Деда Мороза! Здесь каждый малыш может загадать желание, написать письмо зимнему волшебнику и отправить его по почте», — говорится в новости.

Глава Муравленко отметила, что резиденция находится в городском музее. Для детей и посетителей создана праздничная обстановка.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя раскритиковали праздник с ямальским Дедом Морозом. Посетители отметили отвратительную организацию мероприятия, а передвижение людей было никак не организовано.

Любой желающий может написать письмо Деду Морозу со своими желаниями

Подпишись на telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Муравленко (ЯНАО) впервые открылась резиденция Деда Мороза. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказала глава города Елена Молдован. «Впервые в нашем городе заработала резиденция Деда Мороза! Здесь каждый малыш может загадать желание, написать письмо зимнему волшебнику и отправить его по почте», — говорится в новости. Глава Муравленко отметила, что резиденция находится в городском музее. Для детей и посетителей создана праздничная обстановка. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя раскритиковали праздник с ямальским Дедом Морозом. Посетители отметили отвратительную организацию мероприятия, а передвижение людей было никак не организовано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...