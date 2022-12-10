В Муравленко (ЯНАО) впервые открылась резиденция Деда Мороза. Об этом на своей личной странице в telegram-канале рассказала глава города Елена Молдован.
«Впервые в нашем городе заработала резиденция Деда Мороза! Здесь каждый малыш может загадать желание, написать письмо зимнему волшебнику и отправить его по почте», — говорится в новости.
Глава Муравленко отметила, что резиденция находится в городском музее. Для детей и посетителей создана праздничная обстановка.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Уренгоя раскритиковали праздник с ямальским Дедом Морозом. Посетители отметили отвратительную организацию мероприятия, а передвижение людей было никак не организовано.
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