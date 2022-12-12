Противникам транспортной реформы в Кургане придется закрыть бизнес

13 декабря 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

По мнению представителей союза, старые маршруты не будут приносить необходимую прибыль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане В Кургане перевозчикам, которые не участвуют в транспортной реформе, придется к ней присоединиться или закрыть бизнес, так как их маршруты не будут приносить необходимый доход. Такая информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Если отдельные перевозчики будут препятствовать реформе и выходить по старым маршрутам, то пассажиры увидят удвоенное число автобусов на линии. Но специалисты единодушны — долго это не продлится, полупустые автобусы нерентабельны, и перевозчики либо перейдут на новые правила игры внутри в реформы, либо закроют свой бизнес из-за убытков», — указано в сообщении. Представители союза отметили, что новая маршрутная сеть полностью перекрывает старую схему движения. Также представители организации сообщили, что опубликуют все новые маршруты и их соответствие старым. По этому же вопросу они ведут переговоры с крупными перевозчиками. Власти планируют, что в 2023 году в Кургане появятся 40 новых автобусных маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Сейчас проходят конкурсы, связанные с новыми маршрутами. По данным перевозчиков, на полное обновление автобусного парка во время транспортной реформы им придется потратить более 2,1 млрд рублей.

В Кургане перевозчикам, которые не участвуют в транспортной реформе, придется к ней присоединиться или закрыть бизнес, так как их маршруты не будут приносить необходимый доход. Такая информация размещена в группе Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Если отдельные перевозчики будут препятствовать реформе и выходить по старым маршрутам, то пассажиры увидят удвоенное число автобусов на линии. Но специалисты единодушны — долго это не продлится, полупустые автобусы нерентабельны, и перевозчики либо перейдут на новые правила игры внутри в реформы, либо закроют свой бизнес из-за убытков», — указано в сообщении. Представители союза отметили, что новая маршрутная сеть полностью перекрывает старую схему движения. Также представители организации сообщили, что опубликуют все новые маршруты и их соответствие старым. По этому же вопросу они ведут переговоры с крупными перевозчиками. Власти планируют, что в 2023 году в Кургане появятся 40 новых автобусных маршрутов, которые постепенно заменят 51 старый. Сейчас проходят конкурсы, связанные с новыми маршрутами. По данным перевозчиков, на полное обновление автобусного парка во время транспортной реформы им придется потратить более 2,1 млрд рублей.