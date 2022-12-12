Бывший начальник структуры мэрии Кургана избежал многомиллионного наказания

С бывшего директора структуры мэрии Кургана не стали взимать ущерб за арт-объект на набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отклонили иск прокуратуры к бывшему начальнику управления капитального строительства города Кургана Андрею Чудакову о возмещении 2,3 млн рублей ущерба после установки светящихся букв на городской набережной. Информация размещена на сайте Курганского городского суда.

«Отказать прокурору города Кургана в удовлетворении иска в интересах муниципального образования город Курган <…> к Чудакову Андрею Анатольевичу о взыскании денежных средств», — гласит постановление. С бывшего руководителя пытались взыскать 2 387 615 рублей за установку арт-объекта, однако размер ущерба не был доказан истцом с учетом выводов экспертизы.

За проведенные в 2020 году работы заплатили 3,58 млн рублей. Чтобы светящиеся в темноте буквы появились на набережной города, были заключены восемь контрактов. Впоследствии проверка установила, что бывший директор управления избежал определения подрядчика посредством конкурса и наказал его административным штрафом в размере 25 тысяч рублей. Позже штраф и административное наказание были отменены.

Представитель обвинения утверждал, что стоимость работ, согласно оценке экспертного центра следственного комитета, не превышает 1,2 млн рублей. Поэтому просил взыскать с Чудакова разницу между фактически оплаченными работами и заявленными им цифрами. Суд назначил дополнительную экспертизу по делу. «Согласно заключению ООО „Курганстройэкспертиза“ № 59 от 19.10.2022 стоимость изготовления, доставки и монтажа конструкций в виде букв и эмблемы на подиуме, которые образуют надпись „Курган“, <…> составляет 3413441,11 рублей (без расчета стоимости проектно-сметной документации)», — говорится в материалах суда. В итоге истцу в заявлении было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганский городской суд поступило исковое заявление прокуратуры к бывшему руководителю управления капитального строительства. Ведомство намеревалось взыскать с Чудакова средства по сделке, признанной недействительной.