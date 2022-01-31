В Кургане с экс-чиновника хотят взыскать деньги за арт-объект

01 февраля 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Прокурор Кургана подал иск на экс-директора УКС Андрея Чудакова из-за арт-объекта на набережной Тобола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Кургана требует взыскать с бывшего директора управления капитального строительства (УКС) Андрея Чудакова ущерб, причиненный городу в результате установки арт-объекта на набережной реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского городского суда. «Истец просит взыскать с бывшего директора МКУ „УКС“ в пользу Муниципального образования город Курган в счет возмещения вреда сумму денежных средств, уплаченных по сделке, признанной недействительной. Предметом сделки являлось изготовление, доставка и монтаж конструкций в виде букв и эмблемы на подиуме, которые образуют надпись „Курган“. В настоящий момент дело находится на рассмотрении, назначено предварительное судебное заседание», — говорится в сообщении Курганского городского суда. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Кургана выявила нарушение законодательства о государственных и муниципальных закупках при установке арт-объекта в виде надписи «Курган» на набережной реки Тобол. Стоимость работ превысила 3,5 млн рублей. Несмотря на это, УКС не проводило торги, а раздробило контракт на восемь частей и заключило с бизнесменом восемь договоров. Рыночная стоимость конструкции, согласно проведенной оценке, в три раза меньше суммы, оплаченной подрядчику из бюджета. Арбитражный суд Курганской области указанные сделки признал недействительными. Весной 2021 года в отношении Чудакова возбудили административное дело, в результате его оштрафовали на 25 тысяч рублей. В августе 2021 года чиновник ушел в отставку по собственному желанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Прокурор Кургана требует взыскать с бывшего директора управления капитального строительства (УКС) Андрея Чудакова ущерб, причиненный городу в результате установки арт-объекта на набережной реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского городского суда. «Истец просит взыскать с бывшего директора МКУ „УКС“ в пользу Муниципального образования город Курган в счет возмещения вреда сумму денежных средств, уплаченных по сделке, признанной недействительной. Предметом сделки являлось изготовление, доставка и монтаж конструкций в виде букв и эмблемы на подиуме, которые образуют надпись „Курган“. В настоящий момент дело находится на рассмотрении, назначено предварительное судебное заседание», — говорится в сообщении Курганского городского суда. Ранее URA.RU писало, что прокуратура Кургана выявила нарушение законодательства о государственных и муниципальных закупках при установке арт-объекта в виде надписи «Курган» на набережной реки Тобол. Стоимость работ превысила 3,5 млн рублей. Несмотря на это, УКС не проводило торги, а раздробило контракт на восемь частей и заключило с бизнесменом восемь договоров. Рыночная стоимость конструкции, согласно проведенной оценке, в три раза меньше суммы, оплаченной подрядчику из бюджета. Арбитражный суд Курганской области указанные сделки признал недействительными. Весной 2021 года в отношении Чудакова возбудили административное дело, в результате его оштрафовали на 25 тысяч рублей. В августе 2021 года чиновник ушел в отставку по собственному желанию.