В Кургане на спорной парковке возле ТЦ устанавливают арт-объекты. Фото, видео

13 декабря 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

На парковке уже стоят скамейки и другие арт-объекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на парковке возле ТЦ «Зауральский торговый дом», из-за которой судятся владельцы здания и мэрия, начали устанавливать арт-объекты. Об установке сообщил корреспондент URA.RU. «На парковке уже стоят скамейки, арт-объекты „Крылья“ и „Зеркало“. Сегодня работники занимались установкой металлического ограждения вокруг парковки», — рассказали в мэрии. Представители торгового центра по громкоговорителю сообщают посетителям, что не согласны с таким решением властей. Ранее сообщалось, что представители власти хотят построить на месте парковки сквер. URA.RU направило в пресс-службе мэрии уточняющие вопросы по теме. На момент написания новости ответ не был получен. В 2020 году представители власти хотели отремонтировать участок, но работы затянулись, позже был введен запрет на парковку. Представители ТЦ, которые были против запрета на парковку, судились с мэрией по этому вопросу, но проиграли. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. Его представители решили, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду. В конце ноября парковку открыли, но представители власти заявили, что это было сделано незаконно. Вдоль парковки устанавливают ограждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на парковке возле ТЦ «Зауральский торговый дом», из-за которой судятся владельцы здания и мэрия, начали устанавливать арт-объекты. Об установке сообщил корреспондент URA.RU. «На парковке уже стоят скамейки, арт-объекты „Крылья“ и „Зеркало“. Сегодня работники занимались установкой металлического ограждения вокруг парковки», — рассказали в мэрии. Представители торгового центра по громкоговорителю сообщают посетителям, что не согласны с таким решением властей. Ранее сообщалось, что представители власти хотят построить на месте парковки сквер. URA.RU направило в пресс-службе мэрии уточняющие вопросы по теме. На момент написания новости ответ не был получен. В 2020 году представители власти хотели отремонтировать участок, но работы затянулись, позже был введен запрет на парковку. Представители ТЦ, которые были против запрета на парковку, судились с мэрией по этому вопросу, но проиграли. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. Его представители решили, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду. В конце ноября парковку открыли, но представители власти заявили, что это было сделано незаконно.