Представители ТЦ «Зауральский торговый дом» рассказывают посетителям, что сотрудники мэрии Кургана «устроили беспредел» на парковке, из-за которой судятся обе стороны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Уважаемые покупатели, „Зауральский торговый дом“ приносит свои извинения за беспредел, устроенный администрацией города Кургана на парковке. По этому поводу направлено обращение в областную прокуратуру. Убеждены, что сотрудники прокуратуры добросовестно выполнят свои должностные обязанности», — указано в сообщении, которое через громкоговоритель слышат посетители ТЦ.
Представители торгового центра надеются, что после вмешательства прокуратуры сотрудники мэрии выполнят решение суда по открытию парковки. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости, ответ не был получен. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен.
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Представители ТЦ «Зауральский торговый дом» рассказывают посетителям, что сотрудники мэрии Кургана «устроили беспредел» на парковке, из-за которой судятся обе стороны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Уважаемые покупатели, „Зауральский торговый дом“ приносит свои извинения за беспредел, устроенный администрацией города Кургана на парковке. По этому поводу направлено обращение в областную прокуратуру. Убеждены, что сотрудники прокуратуры добросовестно выполнят свои должностные обязанности», — указано в сообщении, которое через громкоговоритель слышат посетители ТЦ. Представители торгового центра надеются, что после вмешательства прокуратуры сотрудники мэрии выполнят решение суда по открытию парковки. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости, ответ не был получен. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. На парковке сотрудники мэрии планируют обустроить сквер. В декабре на территории парковки уже были установлены арт-объекты. Сначала представители торгового центра, которые были против запрета на парковку, проиграли мэрии в суде. Позже Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов из-за того, что запрет парковки нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду. Парковку открыли в конце ноября, но, по словам представителей мэрии, это было сделано незаконно.