Владельцы ТЦ извинились перед покупателями за «беспредел» мэрии Кургана. Видео

13 декабря 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

По мнению представителей ТЦ, парковку возле него закрыли незаконно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители ТЦ «Зауральский торговый дом» рассказывают посетителям, что сотрудники мэрии Кургана «устроили беспредел» на парковке, из-за которой судятся обе стороны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Уважаемые покупатели, „Зауральский торговый дом“ приносит свои извинения за беспредел, устроенный администрацией города Кургана на парковке. По этому поводу направлено обращение в областную прокуратуру. Убеждены, что сотрудники прокуратуры добросовестно выполнят свои должностные обязанности», — указано в сообщении, которое через громкоговоритель слышат посетители ТЦ. Представители торгового центра надеются, что после вмешательства прокуратуры сотрудники мэрии выполнят решение суда по открытию парковки. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости, ответ не был получен. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. На парковке сотрудники мэрии планируют обустроить сквер. В декабре на территории парковки уже были установлены арт-объекты. Сначала представители торгового центра, которые были против запрета на парковку, проиграли мэрии в суде. Позже Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов из-за того, что запрет парковки нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду. Парковку открыли в конце ноября, но, по словам представителей мэрии, это было сделано незаконно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители ТЦ «Зауральский торговый дом» рассказывают посетителям, что сотрудники мэрии Кургана «устроили беспредел» на парковке, из-за которой судятся обе стороны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Уважаемые покупатели, „Зауральский торговый дом“ приносит свои извинения за беспредел, устроенный администрацией города Кургана на парковке. По этому поводу направлено обращение в областную прокуратуру. Убеждены, что сотрудники прокуратуры добросовестно выполнят свои должностные обязанности», — указано в сообщении, которое через громкоговоритель слышат посетители ТЦ. Представители торгового центра надеются, что после вмешательства прокуратуры сотрудники мэрии выполнят решение суда по открытию парковки. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу мэрии Кургана. На момент написания новости, ответ не был получен. В пресс-службе областной прокуратуры URA.RU попросили направить запрос по теме. Запрос был направлен. На парковке сотрудники мэрии планируют обустроить сквер. В декабре на территории парковки уже были установлены арт-объекты. Сначала представители торгового центра, которые были против запрета на парковку, проиграли мэрии в суде. Позже Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов из-за того, что запрет парковки нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду. Парковку открыли в конце ноября, но, по словам представителей мэрии, это было сделано незаконно.