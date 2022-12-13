В наборе — пять игрушек, датируемых 1956 годом
В Тюмени продают раритетный набор новогодних игрушек времен СССР. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. В наборе — пять елочных игрушек, все они — персонажи детской сказки.
«Набор из СССР. 5 стеклянных елочных игрушек Доктор Айболит. Цена — 10 000 рублей», — говорится в объявлении.
Корреспондент URA.RU связался с продавцом. Им оказалась хозяйка антикварного магазина в Тюмени. Женщина рассказала, что набор датируется 1956 годом. Он состоит из фигурки самого Айболита, попугая, зайца, утки и совы. Каждая игрушка крепится на прищепку.
Игрушки крепятся к елке необычным способом
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