В Тюмени продается набор редких новогодних игрушек времен СССР. Фото

14 декабря 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

В наборе — пять игрушек, датируемых 1956 годом Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени продают раритетный набор новогодних игрушек времен СССР. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. В наборе — пять елочных игрушек, все они — персонажи детской сказки. «Набор из СССР. 5 стеклянных елочных игрушек Доктор Айболит. Цена — 10 000 рублей», — говорится в объявлении. Корреспондент URA.RU связался с продавцом. Им оказалась хозяйка антикварного магазина в Тюмени. Женщина рассказала, что набор датируется 1956 годом. Он состоит из фигурки самого Айболита, попугая, зайца, утки и совы. Каждая игрушка крепится на прищепку. Игрушки крепятся к елке необычным способом Avito

В Тюмени продают раритетный набор новогодних игрушек времен СССР. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. В наборе — пять елочных игрушек, все они — персонажи детской сказки. «Набор из СССР. 5 стеклянных елочных игрушек Доктор Айболит. Цена — 10 000 рублей», — говорится в объявлении. Корреспондент URA.RU связался с продавцом. Им оказалась хозяйка антикварного магазина в Тюмени. Женщина рассказала, что набор датируется 1956 годом. Он состоит из фигурки самого Айболита, попугая, зайца, утки и совы. Каждая игрушка крепится на прищепку.