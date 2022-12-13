13 декабря 2022

В Тюмени продается набор редких новогодних игрушек времен СССР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка советского быта. Тюмень, игрушки, новогодние украшения, быт, вещи, ретро, новый год, елочные игрушки, новогодние игрушки
В наборе — пять игрушек, датируемых 1956 годом Фото:

В Тюмени продают раритетный набор новогодних игрушек времен СССР. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. В наборе — пять елочных игрушек, все они — персонажи детской сказки.

«Набор из СССР. 5 стеклянных елочных игрушек Доктор Айболит. Цена — 10 000 рублей», — говорится в объявлении.

Корреспондент URA.RU связался с продавцом. Им оказалась хозяйка антикварного магазина в Тюмени. Женщина рассказала, что набор датируется 1956 годом. Он состоит из фигурки самого Айболита, попугая, зайца, утки и совы. Каждая игрушка крепится на прищепку.

Игрушки крепятся к елке необычным способом

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В Тюмени продают раритетный набор новогодних игрушек времен СССР. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito. В наборе — пять елочных игрушек, все они — персонажи детской сказки. «Набор из СССР. 5 стеклянных елочных игрушек Доктор Айболит. Цена — 10 000 рублей», — говорится в объявлении. Корреспондент URA.RU связался с продавцом. Им оказалась хозяйка антикварного магазина в Тюмени. Женщина рассказала, что набор датируется 1956 годом. Он состоит из фигурки самого Айболита, попугая, зайца, утки и совы. Каждая игрушка крепится на прищепку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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